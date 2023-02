Idealan telefon za starije osobe: Jeftin i jednostavan Panasonic s tipkama

Panasonic KX-TU160 ne nudi previše mogućnosti, ali upravo je u tome njegova prednost u borbi da privoli starije korisnike.

Kada se sagleda današnje trižište, stiče se utisak da su proizvođači mobilnih telefona odavno zaboravili na starije osobe, kojima je mobilni telefon najčešće potreban samo za osnovnu komunikaciju sa rodbinom i prijateljima, zbog čega svoje mame, tate, bake i deke moramo da učimo kako da koriste ekran osjetljiv na dodir i kako da se snađu u kompleksnom softveru modernih telefona, što je za njih nepotreban i potpuno suvišan napor.

Prije pojave modernih tj. pametnih telefona imali smo uređaje sa hardverskom tj. fizičkom tastaturom, koji nisu nudili previše opcija i bili su vrlo jednostavni za korišćenje. Tasteri su bili krupni, sa lako uočljivim oznakama, a kretanje kroz opcije, čitanje i pisanje SMS poruka, podešavanje budilnika i sve drugo bilo je izuzetno lako zahvaljujući jednostavnom meniju i krupnim slovima na ekranu. Drugačije rečeno, bili su to telefoni koje su sa istom lakoćom i zadovoljstvom koristile i mlađe i starije osobe.

U moru megapiksela, obilju gigabajta, silnim megahercima i gomili modernih tehnikalija, jedan mobilni telefon se, ipak, ističe svojom jednostavnošću i lakoćom upotrebe. U pitanju je Panasonic KX-TU160E, a proizvođač ga je jasno deklarisao kao mobilni telefon za starije osobe.

Sve je u jednostavnosti

Zbog svog jednostavnog izgleda, prisustva fizičke tastature, malih dimenzija i lako izmenjive baterije, Panasonic KX-TU160E podsjeća na telefone kakve smo voljeli pre 15 ili više godina i priželjkivali ih u svom džepu. Naravno, to ne znači ništa loše. Naprotiv, to znači da je neko konačno napravio odličan mobilni telefon za starije osobe, jer Panasonic KX-TU160E ima sve što treba da ima i nema sve što treba da nema kako bi bio jednostavan za rukovanje, pouzdan i cenovno pristupačan.

Prednjom stranom ovog telefona dominira klasična hardverska tj. fizička tastatura sa krupnim tasterima i krupnim oznakama na njima. U gornjem dijelu tastature, tik ispod ekrana, nalaze se osnovni tasteri za kretanje kroz opcije i tasteri za uspostavljanje i prekidanje veze, dok glavni dio tastature čine tradicionalni alfanumerički tasteri. Tastatura je izrađena od gume koja sprečava klizanje prstiju i omogućava bolje držanje telefona i lakši unos brojeva i slova.

U poređenju sa ekranima pametnih telefona, ekran kojim je opremljen Panasonic KX-TU160E možda deluje skromno, jer dužina njegove dijagonale iznosi tek 2,4 inča, ali na njemu ima više nego dovoljno mesta za prikaz potrebnog sadržaja. Uz to, nazivi opcija, kao i sam sadržaj, prikazani su krupnim i jasnim slovima, uz izrazito veliki kolorni kontrast i odličnu preglednost, kako bi i osobe sa lošijim vidom mogle lako da upravljaju telefonom i razmenjuju tekstualne poruke.

Na desnoj bočnoj stranici telefona nalazi se klizni prekidač koji omogućava uključivanje “baterijske lampe” jednostavnim pomjeranjem prekidača tj. bez ulaska u meni, što je vrlo praktično. Uz to, baterijsku lampu je moguće uključiti čak i kada je telefon potpuno isključen.

Baterija Panasonic KX-TU160E telefona se puni putem USB-C priključka koji se nalazi na donjoj strani telefona. Za razliku od već prevaziđenog Micro-USB priključka koji se i danas može naći na velikom broju telefona, USB-C priključak je simetričan pa ne postoji mogućnost da korisnik okrene konektor punjača naopako i tako ošteti telefon ili punjač. Takođe, gubitak punjača ili oštećenje kabla neće zahtijevati kupovinu posebnog, tipskog punjača, već ćete moći da iskoristite bilo koji punjač i kabl sa USB-C priključkom.

S.O.S taster za hitne slučajeve

Na poleđini Panasonic KX-TU160E telefona nalazi se S.O.S. taster za hitne slučajeve, što je vrlo zgodan dodatak, imajući u vidu činjenicu da je ovo ipak mobilni telefon za starije ljude.

Kako S.O.S taster funkcioniše i zašto je važan? U meniju telefona nalazi se opcija za podešavanje S.O.S. tastera, uz pomoć koje možete da definišete do pet različitih telefonskih brojeva za hitne slučajeve, a to mogu biti brojevi ukućana, članova porodice, hitnih službi i slično. Nakon pritiska na S.O.S. taster, telefon će automatski pozvati prvi broj sa liste definisanih brojeva. Ukoliko nema odgovora na poziv ili pozvani broj nije dostupan, telefon će automatski pozvati drugi broj sa S.O.S. liste i tako redom. Takođe, telefon će automatski aktivirati spikerfon, kako korisnik ne bi morao da drži telefon u rukama, u slučaju da situacija to ne dozvoljava.

Pored automatskog pozivanja, S.O.S. funkcija nudi i mogućnost automatskog slanja SMS poruka, pa možete birati da li će telefon samo pozivati definisane brojeve ili će na njih istovremeno slati i unaprijed definisani tekst, u formi SMS poruka. Takođe, S.O.S. taster se može konfigurisati i tako da samo šalje SMS poruke, bez pozivanja, u zavisnosti od želje i potrebe korisnika.

Kompatibilnost sa slušnim aparatom

Inženjeri iz kompanije Panasonic nisu ništa prepustili sličaju, pa je KX-TU160E kompatibilan i sa slušnim aparatom. To znači da se unutar telefona nalazi posebna elektronika koja stvara magnetno polje kojim se zvuk znatno kvalitetnije prenosi do slušnog aparata, kako bi korisnik glasnije i jasnije čuo sagovornika.

Funkcije i opcije

Kada je riječ o funkcijama i opcijama kojima Panasonic KX-TU160E raspolaže, one su u potpunosti prilagođene grupi korisnika kojoj je ovaj mobilni telefon namenjen. Kompletan meni je intuitivan i pregledan, podijeljen na jasno definisane sekcije kao što su imenik, SMS poruke, podešavanja, organizator (budilnik, kalkulator…) i slično. Svaka sekcija u meniju je prikazana krupno ispisanim nazivom i krupnom ikonicom tj. odgovarajućim grafičkim simbolom.

Naravno, tu je i potpuna podrška za srpski jezik, što ovom telefonu daje dodatnu vrijednost i dodatno olakšava njegovo korišćenje. Pored menija na srpskom jeziku, korisniku su na raspolaganju i oba srpska pisma (ćirilično i latinično) pri unosu teksta i pisanju poruka.

Dugo trajanje baterije

Telefone sa lako izmenjivom baterijom odavno ne viđamo, kao ni telefone koje ne moramo da punimo svaki ili svaki drugi dan, ali se Panasonic KX-TU160E i po tome razlikuje. Naime, ovaj telefon je opremljen lako izmjenjivom baterijom kapaciteta 1.400 mAh, koja se nalazi ispod plastičnog poklopca koji prekriva čitavu pozadinu telefona. Naravno, poklopac se skida jednostavnim povlačenjem noktom, a ispod njega ćete, pored baterije, zateći i ležišta za SIM i memorijsku karticu.

U poređenju sa baterijama pametnih telefona, čiji kapacitet često prelazi 4.500 mAh, baterija Panasonic KX-TU160E telefona može djelovati skromno. Međutim, treba imati u vidu da ovo nije pametni telefon, pa će 1.400 mAh biti dovoljno za čak 700 sati (gotovo mjesec dana!) u režimu mirovanja odnosno za 6,5 sati kontinuiranog razgovora. Drugim riječima, bateriju ćete puniti jednom u 5-6 dana, pa čak i ređe, u zavisnosti od načina upotrebe telefona. Imajući u vidu činjenicu da većina današnjih mobilnih telefona zahtijeva svakodnevno druženje sa punjačem, autonomija Panasonix KX-TU160E telefona je zaista impresivna.

Kamera

Tu je i kamera, ali skromnih mogućnosti, tek da korisniku omogući da nešto zabileži u formi fotografije. S obzirom na to da je ovo vrlo jednostavan telefon, te da nema pristup internetu i mogućnost instaliranja aplikacija, naprednija kamera bi bespotrebno podigla cijenu uređaja i time ga udaljila od potencijalnih kupaca koji od telefona zapravo očekuju samo jednostavnost, pouzdanost i pristupačnu cijenu.

Drugačiji, jednostavniji i pristupačniji

Panasonic KX-TU160E je telefon koji se znatno razlikuje od pametnih telefona i ne treba ga upoređivati sa pametnim telefonima. Pre svega, on je izuzetno jednostavan za rukovanje i korićenje, poseduje fizičku tastaturu i dugotrajnu bateriju koju korisnik sutradan može sam promeniti. Kada se svemu doda i zaista pristupačna cena, od tek nekoliko hiljada dinara, Panasonic KX-TU160E postaje odličan izbor kada je riječ o telefonu za osobe kojima internet i aplikacije neće nedostajati.

