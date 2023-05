Huawei Mate X3: Kako izgleda telefon koji košta skoro 2500 evra

Unapređen je na svim frontovima, uz novu generaciju višedimenzionalnih šarki i sistema fotografisanja.

Uz P60 Pro, Huawei je u Minhenu predstavio i nasljednika Mate Xs 2 modela - Huawei Mate X3. Za razliku od prethodnih modela ove serije, koji su imali samo jedan spoljašnji savitljivi ekran, kompanija je sada implementirala dva ekrana - unutrašnji i ekran poklopca - što je u skladu sa konkurentnim uređajima.

Ipak, ono što Huawei radi bolje od konkurencije jeste debljina samog uređaja. U sklopljenom stanju, Mate X3 je debeo samo 11,08 mm (5,3 mm u otklopljenom stanju), čime je uspio da nadmaši Xiaomi Mix Fold 2 (11,2 mm), i postane najtanji telefon na preklop na svijetu.

Prije otklapanja, korisnicima je na raspolaganju OLED ekran dijagonale 6,4 inča, koji se osvježava brzinom od 120 puta u sekundi. Međutim, zvijezda ovog telefona je definitivno unutrašnji, savitljivi OLED ekran čija dužina dijagonale iznosi 7,85 inča.

U vodootporno IPX8 kućište težine 240 grama, Huawei je smestio dve baterije ukupnog kapaciteta 4.800 mAh, što je za 200 mAh više nego na Mate Xs 2. Telefon se može puniti snagom do 66 W, a podržano je i bežično punjenje do 50 W.

Huawei Mate X3 je unaprijeđen na svim frontovima. Tu je nova generacija višedimenzionalnih šarki i sistema fotografisanja. Koristi sistem trostrukih kamera na poleđini, od kojih je glavna kamera rezolucije 50 MP, sa optičkom stabilizacijom, dok su sekundarne kamere ultraširokougaoni senzor od 13 MP, kao i optički stabilizovan periskopski modul od 12 MP, sa 5x optičkim zumom. Unutar ekrana poklopca smeštena je selfi kamera od 8 MP, a ista rezolucija krasi i selfi kameru koju krije unutrašnji ekran.

Kao i P60 Pro, Mate X3 pokreće Snapdragon 8+ Gen 1 čipset, koji ne posjeduje mogućnost 5G povezivanja, a tu je i EMUI 13 korisnički interfejs koji se zasniva na Android 12 operativnom sistemu.

Huawei Mate X3 je moguće poručiti na srpskom tržištu od 10. do 21. maja po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 289.999 dinara, a korisnici koji to učine do početka zvanične prodaje (22. maj) će na poklon dobiti Huawei Watch GT3 sport series.