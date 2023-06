Polaze prvi evropski vozovi na baterijski pogon

Iako smo već imali priliku da vidimo vozove na baterije, ovo je prvi put da iste služe kao primarni izvor energije tokom putovanja.

Izvor: YouTube / Hitachi Rail

Kao dio dogovora vrednog 1,23 milijarde evra, proizvođač Hitachi Rail je dostavio prvi kontigent vozova na baterijski pogon italijanskom operatoru Trenitalia. U pitanju je 20 vozova izrađenih na Masaccio platformi, od ukupno 135, koji će saobraćati duž cijele Italije.

Članice EU su se kolektivno obavezaleda će dekarbonizovati transport i smanjiti emisiju štetnih gasova do 55 odsto do kraja decenije. Međutim, iako je prelazak na električne automobile relativno lak, veliki broj evropskih pruga još uvek nije elektrifikovan.

Usljed topografskih izazova, kompletnu elektrifikaciju željezničke mreže nije moguće izvršiti u bliskoj budućnosti, a zemlje se na ovim prugama trenutno oslanjaju na vozove sa dizel motorima. Upravo iz tog razloga, vozovi na baterijski pogon omogućavaju smanjenje emisije gasova bez ulaganje u izmenu infrastrukture.

Kako funkcionišu vozovi na baterijski pogon

Vozovi na baterijski pogon mogu da se kreću na elektrifikovanim, ali i na neelektrifikovanim prugama. Dok se kreću na elektrifikovanim prugama, ovi vozovi koriste pantograf, električni aparat pomoću kojeg se priključuju na kontaktnu mrežu, kako bi dobijali struju za rad i punjenje baterija.

U oblastima gdje elektrifikacija pruga nije izvršena, ovi vozovi koriste kombinaciju dizela i baterijskog pogona, a kada se nalaze u blizini stanice ili naseljenog mjesta, isključivo se kreću na baterijski pogon kako bi smanjili štetne emisije gasova.

Iako smo već imali priliku da vidimo vozove na baterije, ovo je prvi put da iste služe kao primarni izvor energije tokom putovanja. Trenutno, baterije u ovim vozovima mogu da obezbjede domet do samo 15 km. Kada se isprazne, dopunjuju se pomoću dizel motora, ali i prilikom kočenja voza, navodi se u saopštenju za javnost kompanije Hitachi Rail.

Vidi opis Polaze prvi evropski vozovi na baterijski pogon Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Hitachi Rail Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Hitachi Rail Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Hitachi Rail Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube / Hitachi Rail Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube / Hitachi Rail Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube / Hitachi Rail Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube / Hitachi Rail Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube / Hitachi Rail Br. slika: 8 8 / 8

Putovanje do 160 kilometara na sat

Massacio vozovi se proizvode u fabrici kompanije Hitachi Rail blizu Firence, i saobraćaće na popularnim rutama duž jonske obale u Siciliji, Sardiniji i Laciju.

Svaki od ovih vozova može da primi do 300 putnika, a takođe može biti modifikovan u zavisnosti od vrste putovanja. Posjeduju prostor za odlaganje prtljaga i bicikala, i mogu da se kreću brzinom do 160 km/h, kada uslovi to dozvoljavaju. Mašinovođama je na raspolaganju sistem koji im može pomoći da odrede optimalnu brzinu za uštedu energije, koja bi takođe bila odgovarajuća za planirano vrijeme putovanja.

Hitachi Rail očekuje da će za dvije godine na tržište izbaciti poboljšani model voza, sa dometom preko 100 km na baterijski pogon. Kako će ovaj model takođe biti izrađen na Massacio platformi, postojeći vozovi biće podvrgnuti rekonstrukciji kako bi u potpunosti prešli na baterijski pogon.

Pogledajte 02:41 Voz na baterijski pogon Izvor: Hitachi Rail Izvor: Hitachi Rail

(MONDO)