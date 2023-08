Otkriveno kako će izgledati Samsung Galaxy S24 telefoni!

Ukoliko je vjerovati prvim informacijama, Samsung će "pozajmiti" dizajn kompanije Apple, svog najljućeg rivala.

Izvor: Meizu

Nakon lansiranja najnovijih Samsung savitljivih telefona, okrećemo se regularnim flagshim modelima koje će južnokorejski gigant lansirati početkom sljedeće godine, a sada smo dobili prve informacije o tome kako će izgledati Galaxy S24 uređaji.

Prema tvrdnjama X (tviter) korisnika Ice Universe-a, koji je poznat po svojim insajderskim informacijama, čini se da je Samsung riješio da pođe putem kojim su pošli mnogi proizvođači Android telefona i iskopira dizajn kompanije Apple.

Navodno, novi Galaxy uređaji više neće imati zaobljenje okvire, već ravne, baš kakve možemo da vidimo na najnovijim, ali i na nekoliko godina starim iPhone telefonima. Ice Universe je na X platformi rekao da će dizajn biti vrlo sličan Meizu 20 telefonima, koji je sam po sebi mješavina onoga što nude Samsung i Apple.

Naravno, do zvaničnog lansiranja je ostalo još oko šest mjeseci, pa ove informacije treba uzeti sa zadrškom, ali ako se to zaista desi, biće to veoma interesantan potez ako u obzir uzmemo glasine da će iPhone 15 modeli imati zaobljene okvire, slično MacBook M2 računarima.

Ice Universe nije naveo da li se ova promjena dizajna odnosi i na Galaxy S24 Ultra model, ali je podijelio da će dimenzije najskupljeg Samsung modela u seriji iznositi 162.3 x 79 x 8,6 mm, odnosno da će kupci na raspolaganju imati ekran dijagonale od 6,8 inča, rezolucije 1.440 x 3.120 piksela, ali i da postoji mogućnost da ekran više neće biti zaobljen već ravan.

