HONOR Magic V2: Magijom do revolucionarnog savitljivog telefona

Prenosimo vam sve o HONOR Magic V2 telefonu čiju premijeru smo uživo pratili na IFA 2023 sajmu.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Na Unfold Tomorrow događaju koji je kompanija HONORorganizovala u okviru IFA 2023 sajma, a koji se održava u Berlinu, Evropi je zvanično predstavljen najnoviji telefon na preklop - HONOR Magic V2. U pitanju je flagship savitljivi uređaj, izrađen od vrhunskih materijala, koji donosi neke od najboljih specifikacija koje se mogu pronaći na tržištu ali i uzbudljive inovacije.

Iako su Galaxy Z Fold uređaji započeli eru savitljivih telefona, upravo je HONOR Magic V2 uređaj kojeg južnokorejski gigant treba da se plaši, pogotovo jer je u pitanju model koji u ovom momentu nosi epitet najtanjeg i najlakšeg telefona na preklop! Sa težinom od 231 gram i debljinom od samo 9,9 cm u sklopljenom stanju, Magic V2 je prvi uređaj koji je probio granicu od 1 cm, zbog čega je 40% tanji i 22 grama lakši od nedavno predstavljenog Galaxy Z Fold 5 modela.

HONOR kaže da se do ovih impresivnih brojki stiglo zahvaljujući potpuno novoj šarki, izrađenoj od titanijuma, a sam telefon je rezultat više od 230 tehnoloških proboja koji su Magic V2 gurnuli bar generaciju dalje u odnosu na konkurente. Šasija telefona izrađena je od legure magnezijuma, sa zaštitnim staklom na poklopcu i staklenom, odnosno poleđinom izrađenom od veganske kože.

Ništa manje impresivni nisu ni ekrani ovog telefona. Oba koriste LTPO OLED tehnologiju, osvježavaju se brzinom do 120 Hz i nude PWM zatamnjivanje do 3.840 Hz, zbog čega će se oči korisnika manje naprezati prilikom korišćenja. Unutrašnji ekran je dijagonale 7,92 inča i osvjetljava se do 1.600 nita, dok je ova brojka na ekranu poklopca od 6,43 inča nevjerovatnih 2.500 nita.

Ispod "haube" je prisutan najmoćniji čipset na današnjem tržištu - Snapdragon 8 Gen 2 - pa korisnici sigurno neće imati zamjerke na performanse, bilo da je u pitanju svakodnevno korišćenje ili najteži zadaci poput gejminga ili obrade videa. Međutim, ono što je posebno interesantno jeste da unutrašnjost telefona, uprkos najtanjem profilu među savitljivim telefonima, nudi bateriju kapaciteta od čak 5.000 mAh, što se ne viđa ni u znatno debljim uređajima ove vrste.

Iako telefoni na preklop nisu poznati po kamerama koje mogu da se takmiče sa regularnim flagship modelima, HONOR je na Magic V2 implementirao sistem trostrukih kamera koji, bar na papiru, izgleda veoma obećavajuće. Optički stabilizovana glavna kamera je rezolucije 50 MP, baš kao i ultraširokougaona, a tu je i telephoto modul rezolucije 20 MP, koji ima sposobnost optičkog zumiranja do 2,5x.

Još uvijek nije poznato koliko će HONOR Magic V2 koštati na evropskom tržištu. Na tu informaciju ćete morati da sačekate još neko vrijeme.

