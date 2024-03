Netflix planira da podigne cijenu mjesečne pretplate: Dok se korisnici ne bune, sve može

Povećanje cijena u SAD, Velikoj Britaniji i Francuskoj je za Netflix prošlo bolje nego što se očekivalo. Ovaj trend bi uskoro mogao da se proširi i na ostale države.

Izvor: Pexels

Prethodna godina je za ljubitelje Netflix platforme počela odlično. Kompanija je cijene prilagodila našoj regiji, a korisnici koji su dijelili naloge su za još manje novca mogli da uživaju u omiljenim filmovima i serija - sve dok mogućnost dijeljenja lozinki nije zabranjena u julu 2023. Međutim, sada kada se dijeljenje naloga plaća, cjenovnik pojedinačnih paketa bi, prema riječima koizvršnog direktora Grega Pitersa, uskoro mogao da se promijeni.

"U velikoj meri smo stopirali podizanje cijena (tokom primjene zabrane dijeljena lozinki), jer smo to posmatrali kao zamjenu za poskupljenje. Sada kada je to gotovo, možemo da nastavimo naš standardni pristup povećanju cijena. Vidjeli ste da smo poskupili u SAD, Velikoj Britaniji i Francuskoj. Te promjene su prošle bolje nego što smo očekivali", rekao je Piters na kompanijskom sastanku o zaradi.

Drugim riječima, može im se. Iz Netflix-a su svjesni da poskupljenja paketa ne dovode do masovnog otkazivanja, te da ih ništa ne spriječava da to i učine - samo je pitanje kada će se to desiti.

"Nastavljamo da pratimo druge države i pokušaćemo da procjenimo kada smo im dali dovoljno vrijednosti, odnosno kada možemo da im zatražimo da plate malo više kako bi se taj pozitivni momenat nastavio", rekao je koizvršni direktor Netflix-a investitorima.

Izvor: Netflix

Nažalost, nije jasno da li je naša jedna od tih zemalja u kojima kompanija želi da poveća cijenu mjesečne pretplate, kao ni koliko bi ona iznosila ukoliko se to zaista desi.

Da li ćete otkazati Netflix pretplatu ukoliko podigne cijene mjesečne pretplate? Recite nam u komentarima.

(MONDO)