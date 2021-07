Novi trener Fulama zna šta će sa Mitrovićem: Dva puta sam htio da ga dovedem, moramo da mu obezbijedimo jedan uslov

Marko Silva je biranim rečima pričao o Aleksandru Mitroviću. Kako će ovo uticati na odluku?

Izvor: Profimedia

Hoće li Aleksandar Mitrović i sljedeće sezone nositi dres Fulama? To je pitanje na koje mnogi čekaju odgovor.

Kako navijači kluba sa "Krejven Kotidža", tako i ljudi u Srbiji. Dosta se pričalo o njegovom odlasku, ali bi stvari mogle da krenu u drugom smjeru.

Njegova ekipa je ispala iz Premijer lige, ali je posle odlaska Skota Parkera i dolaska Marka Silve na klupu sve moglo da se promijeni. Tome u prilog idu riječi novog šefa struke.

"Za sve nas, za mene kao menadžera, za klub, navijače, za nas je Mitro ključni igrač. Pokazao je to u prošlosti. Kako u Čempionšipu, tako i u Premijer ligi", počeo je Silva.

Ima samo riječi hvale za srpskog napadača.

"Prethodna sezona nije bila najbolja za njega. Zna to i on i mi, ali smo ovdje da mu pružimo podršku i da mu stvorimo uslove da može da daje golove. One važne koji će nam donositi pobjede."

Portugalac je u dosadašnjoj karijeri vodio Eštoril, Sporting, Olimpijakos, Hal, Votford i Everton, a otkrio je da je dva puta bio blizu da dovede Srbina.

"Dobro znam njegove kvalitete. Bio sam blizu da sarađujem sa njim prije Fulama i to dva puta. Sada ću konačno imati šansu za to. Njegova motivacija, želja, trud, zalaganje i sve što pruža na terenu govore da će biti ključni igrač za nas sigurno", zaključio je Silva.