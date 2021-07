Procurili detalji ugovora - Alaba "ojadio" Real Madrid: Plaćaju mu strašan novac, dobio bonus i za porodicu!?

David Alaba je trenutno jedan od najplaćenijih igrača svijeta.

Izvor: Youtube/Real Madrid

Real Madrid je ovog ljeta doveo samo jednog fudbalera, ali vrlo vrijednog. Stigao je David Alaba iz Bajerna kao slobodan igrač, ali ispostavilo se da je "kraljevski klub" potrošio veliki novac na njega.

Zvanično, kada potpišete igrača kome je istekao ugovor to djeluje kao da ništa niste platili za njega, ali je realnost sasvim drugačija. Možda Real Madrid nije morao da plati Bajernu obeštećenje za njega, ali su zato ostali izdaci ogromni i to su pokušali da sakriju sve do sada.

"Špigel" je objavio ekskluzivne informacije o ugovoriu koji je procurio u javnost, pa se tako ispostavio da će Alaba za pet godina u Real Madridu koštati klub oko 144 miliona evra!

Osnovna plata skupocjenog Austrijanca je 115 miliona evra do 2026. godine, ali to nije sve.

Samo za potpis ugovora Alaba je "na ruke" dobio čak 17,7 miliona evra, provizija njegovog agenta Pinija Zahavija je 5,2 miliona, dok je u sve uključena i porodica austrijog univerzalca. Nije jasno po kom osnovu, ali oni će podijeliti nagradu od još 6,3 miliona evra.

To je novac koji Bajern nije želio da plati i sada je jasno što je Alaba napustio Minhen, a sve je i jasnije što fudbaleri sve češće mijenjaju klub kao slobodni agenti.

Inače, Alaba je već uzeo broj Serhija Ramosa, za kog nije bilo novca za produžetak ugovora...