"Digli smo se nakon AEK-a, dotakli nebo...Karma je čudo": Dudić nakon poraza Veleža od Rudar Prijedora

Poslije 21 utakmice u m:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine, mostarski Velež je doživio prvi poraz.

Izvor: FENA/Hazim Aljović

Bolji od "rođenih" u Vrapčićima bio je novajlija u ligi Rudar Prijedor rezultatom 0:2 (0:2).

U izjavi poslije susreta, koju prenose sarajevski mediji, trener Mostaraca Feđa Dudić je krivicu za neuspjeh preuzeo na sebe, ali se nije složio da je umor zbog revanša sa AEK-om ključni razlog poraza.

"Ostavio je danak, ali nije to pravi razlog poraza. Trebamo biti realni, čestitam Rudaru na potpuno zasluženoj pobjedi. Preuzimam glavni dio krivice jer sam ja odredio sastav, ali moraš dati 100% kada te stavim da igraš. Da smo stavili 11 igrača iz Atine bilo bi 0:5 i potrošili bi nešto više. Govorio sam da smo proširili tim, da imamo 20 igrača i sad su me demantovali. Karma je čudo. Digli smo se malo nakon AEK-a i dotakli nebo… Bolje da se desilo sada ovdje nego poslije. Kako radiš - tako ti se vrati. Znamo mi zbog kojih stvari danas nismo pokazali najbolje, ali to je za svlačionice", rekao je Dudić.

Prema njegovim riječima, raspored jeste zgusnut za Velež, ali to je ono što je želio mostarski tim, koji mora da nađe načina da ihrta utakmice na dva fronta.

"Lijepo je igrati Evropu, ali Premijer liga je prioritet. Elfsborg će biti svježiji, čeka nas vještačka trava, ali ako budemo igrali kao sada, nemamo se čemu nadati", dodao je trener Veleža.

Njegov kolega sa prijedorske klupe Nikica Milenković, razumljivo, bio je mnogo bolje raspoložen, rekavši da je prezadovoljan igrom svoje ekipe.

"Čestitao bih Veležu što je dobio tako veliku ekipu poput AEK-a. Normalno da su bili umorni i odmarali su neke igrače. Mi smo iskoristili svoje šanse u prvom pluvremenu, mogli smo dati još golova, ali preponosan sam na svoje igrače koji su pokazali karakter, pametno su igrali i trčali. Želim Veležu da napravi još veći uspjeh u Evropi. Da dođu i do Fejenorda i uđu u grupnu fazu da predstavljaju bh. fudbal. Ovdje je uvijek bilo igrača i biće ih", rekao je Milenković.

Rudaru sada slijedi meč sa Sarajevom.

“Svaki dobar rezultat ti daje samopouzdanje, ali Sarajevo je veliki tim. Za svaku utakmicu se mora iskrvaraiti i dati sve od sebe. Dragi Bog vas gleda i čim ne daš sve od sebe on te kazni. Nešto se pita i protivnik. Imali smo težak meč protiv Širokog Brijega, danas još teži. Sad idemo Sarajevu, pa ide Borac… Vjerujem u ove momke, oni imaju veliku moju podršku, a ja samo tražim pravi pristup, a kada je on takav Bog te nagradi”, dodao je šef struke Rudar Prijedora.

