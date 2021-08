Da li bi Zvezda pobijedila bez crvenog kartona? Vjerovatno! Stanković zadovoljan - svako je radio 3 posla!

Trener srpskog šampiona govorio nakon prvog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Crvena zvezda će morati u Tiraspolju da završi posao. Beogradskih 1:1, uz finiš meča bez isključenog Gejlora Kange, daju nadu da bi u Moldaviji mogla da se ostvari pobjeda, jer Šerif stvarno nije tim koga se treba plašiti.

Dejan Stanković vjeruje u tim koji ima, ponovio je to na konferenciji nakon meča, a dodao je i da bi rezultat vjerovatno bio drugačiji da nije bilo crvenog kartona za Gabonca. Ovako, moraće bez njega srpski šampion po pobjedu u Tiraspolj.

Stanković je odmah nakon meča znao zbog čega je tim slabije ušao u utakmicu.

''Nismo dovoljno dobro reagovali na drugu loptu, što nas je krasilo protiv Kairata. Bilo je bitno da se osvajaju druge lopte, nakon vazdušnog duela. Prije primljenog gola smo izgubili mnogo takvih. Vratili smo se, izjednačili, ušli dobro u drugo poluvrijeme. Utakmica nosi svoja čuda, na svoj korner dobiješ crveni karton. Završeno je prvo poluvrijeme. Ostaje da se odmorimo, mada je nova utakmica već u petak. Ja vjerujem u ove momke, mogu da im zamjerim malo agresivnosti'', rekao je strateg Zvezde.

O isključenju Kange govoriće se i narednih dana, pošto je Gabonac napravio incident koji je mnoge podsjetio na Ludogorec.

''Fudbal je čudo. Da sam znao da će dobiti crveni, zamijenio bih ga. Kao što sam to uradio sa Sanogom u nastavku meča. iskustvo, posebno na ovim mečevima, mnogo znači. Možda sam mogao, da sam predvidio, da ga ostavim u svlačionici. Nisam primijetio da on 'visi' za drugi žuti karton.''

Ponovo nije bilo mnogo riječi o Milošu Degeneku, koji je propustio još jedan meč crveno-bijelih.

''I dok sam igrao, shvatio sam da onaj ko ne igra taj je najbolji. ako nije Degenek, onda je Pankov, ako nije Pankov onda je Kanga, ako nije Kanga onda su bonusi iz prošle sezone, ove sezone... Ne vidim dramu, vjerujem u ove momke''

Da li bi Crvena zvezda pobijedila da nije bilo crvenog kartona?

''Ne mogu da kažem... Kako je inercija išla, kako smo ušli u drugo poluvrijeme, vjerovatno... Ne mogu to da znam. Nije drama, idemo dalje'', izjavio je trener Zvezde.

Mnogi na stadionu ostali su šokirani prvom izmjenom, odnosno izlaskom Loisa Dionija. Ispostavilo se da francuski napadač danas nije imao snage za više.

''Igramo sa onim što imamo. Gledamo da svi budu maksimalno pripremljeni. Ne mogu nekog da ostavim 90 minuta, ako on ne može. Sigurno će se on podići i biti bolji. Treba nam njegova pomoć, dao je dva gola na dvije utakmice. Možda je bio malo ispod očekivanja, ali je postigao gol. Imamo ekipu, imamo tim. Vidjeli ste da su igrači ostavili sve na terenu. Lijepo je da se pobijedi na Marakani, u ovakvoj atmosferi, pred ovakvom publikom. Treba i oni nas da pobijede sad''

Gosti iz Moldavije nisu šokirali Dejana Stankovića večeras!

''Nisu me iznenadili. Rekao sam da imaju talenat i brzinu, da ne smiješ da im ostavljaš druge lopte. Nema ovdje lakih protivnika, neće biti med i mlijeko na putu do Lige šampiona. Ponosan sam na to što smo parirali sa deset igrača, imali smo snage. Bili smo hrabri, svako je obavljao po tri posla na terenu. Oduševljen sam njihovim mentalitetom. Mogli smo da primimo gol, bilo je par kontri''

O sudiji iz Rumunije, koji je sudio moldavskom timu večeras, Stanković nije želio da iznese mišljenje.

''Nemam pravo da to komentarišem, da se ne bi shvatilo na ovaj ili onaj način. Ne mogu da razmišljam o tome'', zaključio je Stanković.

Revanš susret se igra narednog utorka, a pobjednik dvomeča u plej-ofu igra sa boljim iz susreta zagrebačkog Dinama i varšavske Legije.