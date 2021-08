Mi uvijek mislimo da smo najbolji na svijetu: Stanoje ne vjeruje u sreću i hoće pobjedu - Znam kako ćemo za penale!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević vjeruje u svoje igrače pred revanš meč protiv Sočija, najvažniji za crno-bijele u dosadašnjem dijelu sezone.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana su spremni za meč odluke u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Nakon remija 1:1 u Rusiji, Soči stiže u Beograd, a tim Aleksandra Stanojevića želi da pobjedom stigne nadomak grupne faze novog UEFA takmičenja.

Partizan protiv Sočija (četvrtak, 21.00) neće moći da računa na nekadašnje pravilo gola u gostima, pa je motivacija za pobjedom još veća.

"Igramo evropsku utakmicu pred našim navijačima. Znamo da nam jedino pobjeda donosi prolaz. Tako ćemo pristupiti meču. Imamo sitnih problema vezano za Živkovića koji osjeća posljedice pada na posljednjem meču protiv Novog Pazara. Za Jovića još ne znamo da li će igrati, ali sve ide ka tome da će to biti teško. Ostalo je sve jasno. Želim da nastavimo dobar niz i nadam se prolazu dalje", počeo je Stanojević.

Stanojević je o ruskom timu razgovarao sa Markom Nikolićem, bivšim trenerom crno-bijelih koji sada radi u Rusiji, a on mu je otkrio jednu važnu rečenicu. No, trener crno-bijelih i dalje ne vidi razliku u šansama dva tima za prolaz u plej-of.

"Slažem se da su šanse 50-50. Mi uvijek mislimo da smo mi najbolji na svijetu, da smo mi uvijek favoriti. Ali oni dolaze iz izuzetno jake lige i i sada mislim da su šanse 50-50. Želimo podršku navijača i mi želimo na terenu da guramo navijače da nas bodre. Naši navijači i stadion mogu da nam daju malu prednost, ali su šanse realno podjednake."

Stanojević na pitanje da li je prednost što je Soči posljednji meč igrao u ponedjeljak uveče ima zanimljiv odgovor, a dotiče se i toga kako želi da njegova ekipa igra.

"S obzirom koliko nam je trajala utakmica, imam osjećaj da smo do juče igrali sa Novim Pazarom. Što se tiče utakmice, biće slična prvoj, oni imaju svoj način igre od kojeg ne odustaju, protiv koga god da igraju. Jedino očekujem da malo više pomjerimo težište na njihovu polovinu, da budemo za nijansu opasniji nego što smo bili tamo. Vidjećemo da li ćemo uspjeti da se nametnemo."

Imajući u vidu da nema pravila gola u gostima, šanse da dvomeč bude riješen u penal-seriji ne plaši Stanojevića.

"Znam kako ćemo to za penale. Vježbaćemo ih danas ili sutra prije podne. Moramo, sve se vježba u fudbalu tako da ćemo i to. Ne znam za Soči, oni su vrlo spremna ekipa, ruska liga je dosta intenzivnija i jača od naše. Oni su tamo navikli na jak ritam, stoga ne znam ko je spremniji. Vjerujem da ćemo mi prevazići sebe u trčanju, tada je bitno ko više želi i ko ima više energije."

Izvor: MN PRESS

O igračkom kadru i dilemama koje bi mogao da ima, Stanojević nema problem da kaže kako stoje stvari.

"Ne znamo još za Miljkovića da li je spreman. Trenirao je samo jedanput. Lutovac je igrao izvanredno sve ove utakmice i realnije je da on počne, treba nam više ofanzive, a on je ofanzivniji. Minimalne promjene ćemo praviti, možda uvedemo ofanzivnijeg zadnjeg veznog, to su neke dileme. Ovo nam je najbolji tim, generalno, nekad svjesno krenemo s drugim igračima, da bi neki drugi završavali mečeve. Razmišljamo u pravcu Jojića i njegovih prekida. Šćekić ima manjih problema, vuče povredu već duže. Svaki segment mjerimo i bukvalno ćemo pred utakmicu donijeti odluku."

Na kraju, trener crno-bijelih kategorično odbija tezu da je Soči "srećna i talična ekipa".

"Nema sreće u fudbalu, nje ima samo u žrijebu. U sreću ne vjerujem, nije slučajno da su kod kuće sve velikane pobijedili osim Zenita. Možda su srećni ovako što su tamo, ali sreće u fudbalu nema", u šaljivom tonu završava Aleksandar Stanojević.