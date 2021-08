Gledam Zvezdu 15 minuta, pa prebacim na film: "Čika Miša" opleo poslije Šerifa - Smiješno, svaki uspjeh je slučajan!

Nekadašnji trener Crvene zvezde je komentarisao eliminaciju Crvene zvezde iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Fudbaleri Crvene zvezde doživjeli su debakl u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, poslije eliminacije od prvaka Moldavije, ekipe Šerifa.

Danima nakon poraza se i dalje priča o lošem rezultatu Zvezde, a sada je svoje viđenje situacije ponudio i nekadašnji trener tog kluba Milorad Kosanović.

Nakon ispadanja Zvezde i prije plej-of runde Lige šampiona, Kosanović se nije uzdržavao da kaže šta misli o ekipi Dejana Stankovića.

"Nema koncepta i svaki uspjeh koji se napravi je slučajan. Zvezda nema ni tim ni igru, ali ni Šerif nije ništa bolji", počeo je Kosanović za "Objektiv".

"Smiješno je kako i od koga se izgubilo. Teško mi je da gledam ovaj nivo fudbala, pogledam 15 minuta pa okrenem na neki film, manje se nerviram."

Bivši strateg crveno-bijelih, ali i Radničkog iz Niša, Borca, Napretka i Vojvodine, kaže da se u srpskom fudbalu ne radi na pravi način.

"Ima talenata u srpskom fudbalu, ali se sa njima ne radi kako treba. Ne usmjeravamo ih lijepo, a ima krivice mnogih. Fudbal razbijamo godinama, istjerali smo struku, a dovodimo početnike i na mjesta trenera i u uprave. Zbog čega su Piksi, Pižon, Jokan, Siniša, Jugović i mnogi iz tih generacija uspjeli kao igrači? Zato što su sa njima radili majstori", objašnjava Kosanović.

Iako je Crvena zvezda prošle sezone ponovo "prezimila" u Evropi i ozbiljno namučila Milan ostavši neporažena u dva susreta, popularni "Čika Miša" ipak vjeruje da to sve bila - slučajnost.

"Sve je to bilo slučajno, daleko od toga da je bila dobra sezona. Ne znaju ni oni sami kako su do tih rezultata došli. Teško da to može da se ponovi", zaključio je Kosanović.

Zvezdu sada u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope očekuje težak dvomeč protiv Kluža, u kojem će morati da nastupe bez najboljeg igrača Aleksandra Kataija.

