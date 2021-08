Ovdje Partizan igra sljedeći meč - 4.000 kilometara od Srbije: Na pola puta do Njujorka, to su ostrva usred okeana!

Kada kažete Portugal, ne pomislite baš na lokaciju na kojoj će Partizan narednog četvrtka igrati važnu utakmicu.

Fudbaleri Partizana plasirali su se u plej-of Konferencijske lige nakon uzbjudljivog trijumfa nad Sočijem u četvrtak uveče na stadionu u Humskoj.

Poslije "lude evropske noći", crno-bijeli su saznali i narednog protivnika na putu ka grupnoj fazi - klub sa portugalskog ostrva koje se nalazi na pola puta do Njujorka!

Partizan je poslije boljeg izvođenja penala eliminisao ruski Soči i došao nadomak obezbjeđivanja jeseni u UEFA takmičenjima. No, za tako nešto moraće da budu bolji od vrlo udaljene Santa Klare iz Portugala.

Tačnije, Santa Klara nije baš iz onog dijela Portugala koji ljudima prvi padne na pamet. Umjesto u dijelu zemlje koji pripada Pirinejima, ovaj fudbalski klub stacioniran je na Azorskim ostrvima, koja se nalaze duboko u Atlantskom okeanu, čak 1.400 kilometara zapadno od Lisabona.

To je toliko daleko da su Azorska ostrva na 3.900 kilometara od Srbije, odnosno nešto malo više od pola puta do Njujorka (do kojeg od Beograda ima oko 7.250 kilometara)! Azore čini devet ostrva koja su svojevremeno bila vrlo važna za vazdušne bitke u Drugom svjetskom ratu.

Azorska ostrva su ujedno i najzapadnija tačka ikada na kojoj se igralo neko UEFA takmičenje. Mjesto iz kojeg je Santa Klara zove se Ponta Delgada, a u njemu živi oko 69.000 ljudi.

Santa Klara ove sezone igra tek drugi put u UEFA takmičenjima. Davne 2002. su učestvovali u tadašnjem Intertoto kupu, a ove godine su već eliminisali dva kluba iz regiona bivše Jugoslavije.

Bez primljenog gola, Portugalci su prvo savladali makedonski Škupi (2:0 i 3:0), a onda i Olimpiju iz Ljubljane Sava Miloševića (2:0 i 1:0).

Prvi susret Santa Klare i Partizana igra se na Azorskim ostrvima u četvrtak 19. avgusta od 22.30 časova, pošto je na ovim ostrvima dva sata vremenske razlike u odnosu na Srbiju.

