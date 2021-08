Ronaldo i Aguero žele da se ubiju što nisu u Parizu! Di Marija "pecka" rivale i otkriva pravu istinu o slici sa Mesijem

Anhel Di Marija pričao o dolasku Mesija, ali i o mnogim drugim temama

Prelazni rok još traje, timovi iz dana u dan prodaju igrače i dovode nove, ali šta god da se dogodi do kraja roka neće moći da nadmaši jedno.

Odlazak Lionela Mesija iz Barselone u Pari Sen Žermen je glavna tema i priča koja će se sa posebnom pažnjom pratiti do kraja sezone. Njegov potez je rasplakao Španiju, a oduševio Francusku.

O svemu tome i mnogim drugim temama je pričao njegov sunarodnik i saigrač Anhel Di Marija.

"Meni je lako da igram sa Leom. Ako kreneš napred on ti doda loptu pravo u noge. Nema izgovora. Imam odličan odnos sa njim i na terenu i van njega. Brzo shvatiš šta on voli. Leo nije sa ovog svijeta, razmišlja unaprijed, pronalazi te sa loptom savršeno, nikada nisam to vidio. Igrao sam sa Ronaldom, Nejmarom, Mbapeom, Runijem, Ibrahimovićem, Benzemom i kažem vam da nikada nisam vidio tako nešto. Mesi je unikat", rekao je Di Marija za "TyCsport".

Iskoristio je priliku da "pecne" rivale, prije svega Kristijana Ronalda.

"Kristijano vjerovatno želi da se ubije što nije ovdje. Veličina i broj igrača koje PSŽ ima u ovom momentu je nešto unikatno. Dešavalo se i ranije da jedan klub ima velike igrače, ali nikada ovoliko najboljih na jednom mjestu. Ronaldo je sigurno želio da bude ovdje, ali su srećom doveli Mesija."

Imao je sličnu poruku i za Serija Aguera koji je napustio Mančester siti i otišao na "Nou Kamp" upravo kako bi igrao sa svojim kumom - Mesijem.

"Kun želi da se ubije zbog svega što se desilo. Na sve to se još povrijedio i moraće nekoliko nedjelja da pauzira. Nadam se da će brzo da se oporavi i da se vrati u pravu formu."

Pojavile su se spekulacije da je Leo već znao da će otići u Pariz, zbog slike sa odmora na Ibici gdje je bio sa Nejmarom, Di Marijom, Veratijem...

"Kada je nastala ta fotografija sve sa Barselonom je bilo završeno. Rekao nam je to i Leo kada smo se vidjeli. Šalili smo se sa njim da treba da nam se pridruži, rekao nam je da će potpisati za Barsu. Onda mi je u petak poslao poruku da će pokušati da dođe u Pariz. Bili su sve to zaista tužni dani za njega, sve se promijenilo tako brzo, ali je sada veoma srećan ovdje."

Apetiti Parižana su sada mnogo veći.

"Kada smo ispali iz Lige šampiona jedne godine ultrasi kluba su nam razbili automobile. Srećom, to se više ne događa. Pritisak osvajanja Lige šampiona postoji, posebno sada sa Mesijem. Neće biti lako, ali imamo odličnu ekipu i sjajan stručni štab."

Govorio je Anhel i o svojoj karijeri.

"Real i Mančester junajted me nisu željeli, osjetio sam to. To su stvari koje sam prvi put u životu osjetio. Žarko sam želio da odem iz Junajteda, sve je ispalo dobro na kraju."

Uskoro će se povući iz nacionalnog tima.

"Sanjam o Kataru naredne godine. Biće to moj posljednji Mundijal u dresu Argentine i ostaviću sve na terenu kako bi se završilo onako kako maštamo. Presrećan sam što smo osvojili Kopa Ameriku u mom posljednjem meču u tom takmičenju. Znamo kakvi su svi problemi bili zbog pandemije, zato sam srećan što je uopšte održano."

Već je odlučio i gdje bi volio da završi karijeru.

"Ja bih volio da se penzionišem u Rozariju jednog dana i da igram protiv Njuelsa još jedan derbi. Bilo bi lijepo, naravno ne razmišljam o tome sada, želim još pehara u Evropi. Mesi u Njuelsu? Teško mi je da zamislim da to može da se dogodi čak i na kraju njegove karijere. Ne bi bilo ružno da igramo derbi Rozario-Njuels sa Leom tu."

Zatim se vratio na vedrije teme i sadašnjost.

"Vjerujem da Poketino može da napravi veliki tim. Tačno je da ima mnogo zvijezda i odgovornost je velika, ali svako od nas ima svoju ulogu i to je najvažnije. Volio bih da igram na poziciji desnog krila ili u sredini kao u Realu, ali je na treneru da odluči. Gdje god me stavi, uradiću sve da pomognem timu da bude što uspješniji."

Na kraju je imao poruku za sve navijače pariskog kluba.

"Vjerujem da će Mesi da osjeti ovdje veću ljubav nego u Kataloniji. Imao je nevjerovatnu dobrodošlicu i vidio je da ga ljudi vole. Uživaće u njegovim potezima u svakom meču. On je kriv što sad na naše treninge dolazi po 200 ljudi. U Francuskoj su ljudi malo hladni, ali je sa fudbalom stvar drugačija, strast postoji i sada će sa Leom sve da eksplodira", zaključio je Di Marija.

