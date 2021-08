Tuča navijača u Mančesteru - gađali se i stolicama! Loša uvertira za meč - sijevale šake, reagovala i policija (VIDEO)

Neslavna najava utakmice u najjačoj ligi Engleske - tuča navijača u Mančesteru

Izvor: Twitter/FutbolBible

Premijer liga se vratila!

Vjerovatno najjača liga na svijetu je ponovo počela. Za razliku od prošle sezone, ova je krenula sa navijačima.

Nažalost, već su počeli da se pojavljuju određeni incidenti. Tako je bilo i danas pred početak utakmice Mančester junajteda i Lidsa.

U blizini "Old Traforda" je došlo do sukoba dvije grupe navijača. Sijevale su pesnice, ali ne samo to.

U jednom momentu su počeli da se gađaju i stolicama iz obližnjeg kafića što se vidi na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama. Ko zna šta bi bilo da nije reagovala policija, tačnije da nisu čuli policijske sirene i počeli da bježe.

Current scenes outside Old Trafford. Leeds United and Man United fans scrapping!



Madnesspic.twitter.com/ztvLM5EDzM — FutbolBible (@FutbolBible)August 14, 2021

Neslavna najava duela na "Teatru snova"...

(MONDO)