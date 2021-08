Cijeli svijet priča o Pikeu, Barselona je preživjela zbog njega: Odavno je legenda, ali sad je uradio što niko nije!

Pristao je da zaradi manje, da bi njegov tim bio jači u borbi za titulu. I na svoju štetu je pokazao ljubav prema klubu.

Izvor: Profimedia

Nevjerovatnu stvar uradio je legendarni štoper Barselone Đerar Pike (34) ove nedjelje.

Kao lider tima i jedan od kapitena, odlučio je da pomogne "Blaugrani" da registruje pojačanja i zato se odrekao dijela novca koji je trebalo da zaradi prema ugovoru.

On je samoinicijativno pristao na smanjenje svoje zarade da bi prema pravilima "La Lige" mogla da budu registrovana pojačanja - Memfis Depaj iz Liona, Erik Garsija iz Mančester sitija i Rej Manaj iz Barselone B.

Pike se svjesno žrtvovao, pristao na smanjenje plate, a na to su reagovali mnogi, među njima i legendarni italijanski fudbaler Franko Barezi. Nekadašnji kapiten Milana ostavio je na Tviteru kratku poruku:

Barselona je u sezoni 2019/20 na plate igrača i trenera smjela da potroši 600 miliona evra, ali sada je ta cifra smanjena na 200 miliona i to je bio razlog zašto je i Lionel Mesi otišao.

Takođe, Barselona je navela i koliko je zaradila prodajom igrača, transfer po transfer.

Podsjetimo, Pike je dijete Barselone i u tom klubu je proveo čitavu karijeru, izuzev perioda od 2004. do 2008. kada je nosio dres Mančester junajteda.

Kao Barselonino dijete, ne pamti trenutak kada je toliko zavolio klub.

"To nije bio trenutak, to je proces. Odlasci na stadion gdje sam gledao utakmice sa članovima porodice, kada su me otac i deda vodilli na svaki meč... Tada sam se postepeno zaljubio u klub. A kada sam imao sedam-osam godina počeo sam da igram za mlade kategorije i tada su Barselonine boje počele da mi znače nešto posebno", rekao je on.

Najranije uspomene iz detinjstva vezane su mu za Barselonine uspjehe.

"Pamtim kada sam imao pet godina i kada smo osvojili svoju prvu titulu prvaka Evrope na Vembliju protiv Sampdorije. Sjećam se da sam bio kod bake i dede kada je Kuman dao gol u produžecima. To je bio ključni trenutak naše istorije", rekao je Pike.

Sada mu je Kuman trener i jako mu je zahvalan na velikom gestu.

"Pike je bio veoma važan faktor u procesu registracije naših novihj igrača. Moramo da naglasimo trud kapitena, jer oni godinama brane ovaj grb i hoće da pomognu klubu",rekao je Kuman pred sutrašnji meč protiv Sosijedada.

Zahvaljujući Pikeu, na tom meču imaće sve igrače na raspolaganju.