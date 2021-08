Blamaža kakva se ne pamti - Dragišić: Greške nesvojstvene šampionskoj ekipi!

Po završetku meča, izjavu za TV Arena Sport umjesto šefa stručnog štaba Zorana Milinkovića dao je njegov pomoćnik Zoran Dragišić.

Odavno se ne pamti veća blamaža Borca na Gradskom stadonu!

Fudbalerima Borcu pravu fudbalsku lekciju očitali su igrači Zrinjskog, koji su u Banjaluci slavili 5:1 i tako produbili krizu u kojoj se nalazi aktuelni šampion.

Po završetku meča, izjavu za TV Arena Sport umjesto šefa stručnog štaba Zorana Milinkovića dao je njegov pomoćnik Zoran Dragišić.

"Nema se šta reći - sve se vidjelo na terenu. Bilo je suviše mnogo tehničkih grešaka koje su kumovale pogocima Zrinjskog. Njihova sasvim zaslužena pobjeda, a mi moramo da nađemo način što prije da izađemo iz ove evidentne krize", rekao je Dragišić, dodavši:

"U svim derbijima, svaka greška se kažnjava. Napravili smo greške koje nisu svojstvene šampionskoj ekipi i to je u prvom redu uzrok poraza", jasan je Milinkovićev asistent.

Kormilar Zrinjskog Sergej Jakirović potpuno je nadmudrio svog kolegu, te stigao do velikog trijumfa u Banjaluci.

"Posljednji put ovdje smo pobijedili 2009, tako su mi rekli. Nisam to ni znao. Od samog početka smo kontrolisali utakmicu, iako sam očekivao da će Borac krenuti agresivnije i čvršće u prvih 10-15 minuta, kako bi što prije postigli gol. Međutim, nije. Imali smo kontrolu kroz posjed, kretnje, poveli 3:0 i jedino što me ljuti je primljen gol u nadoknadi. Može se to dogoditi da bude okidač za protivničku ekipu, ali nije bio. Iskontrolisali smo utakmicu, postigli još dva gola i na kraju zasluženo slavili", sumirao je utiske Jakirović.

Njegov tim, u kojem ima mnogo mladih i talentovanih igrača, pokazuje da će biti jedan od glavnih favorita za najviši plasman.

"Svi koji me poznaju, znaju da kod mene nema euforije. Nema ni depresije kad se izgubi, jer ovo je sport. Svaki dan se treba truditi da budeš bolji. Imamo mlade momke, vodili smo računa o U-21 pravilu, ali ne zato da oni igraju reda radi, nego zato što mogu pratiti zahtjeve i to je najvažnije. To su mladi momci, imamo četiri mlada reprezentativca i vrijeme je pred njima. Nema euforije, još ništa nismo napravili. Zanima me kontinuitet i nadam se da ćemo ovako nastaviti", poručio je strateg "plemića".

Trećom uzastopnom pobjedom Zrinjski je stigao do treće pozicije na tabeli, sa dva boda zaostatka za Tuzlom siti, koja ima i meč manje (odgođen duel sa Borcem), odnosno tri manje od Slobode.

S druge strane, Borac je drugim ovosezonskim porazom pao na posljednju poziciju.