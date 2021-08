Neće u Zvezdu! Traže ga dva kluba, on ostaje tamo gde je višak!

Iako nije licenciran za narednu sezonu, mladi Dimitrije Kamenović želi da ostane u Rimu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ga je vidjela kao zamjenu za Milana Rodića, ali on je siguran da neće napuštati Rim. Iako Lacio nije registrovao Dimitrija Kamenovića za sezonu u Seriji A, srpski defanzivac koji je ovog ljeta stigao iz Čukaričkog uvjeren je da neće mijenjati sredinu.

On se našao u grupi od četvorice fudbalera koji nisu licencirani, jer Lacio čeka kraj prelaznog roka. Do tada će maštati o Filipu Kostiću, kog žele da angažuju kao drugo ljetno pojačanje iz zemalja van Evropske unije, pa ukoliko se to desi Kamenović neće imati mjesta u timu.

Zato je doskorašnji fudbaler Čukaričkog na tankom ledu. Iako je stigao za tri miliona evra, Mauricio Sari u njemu ne vidi rješenje za probleme na lijevom boku i spreman je da ga pusti na pozajmicu. Ipak, Kamenović je od klupskih čelnika dobio drugačije informacije.

''Ne napuštam Lacio. Dobio sam uvjerenja da računaju na mene'', rekao je Dimitrije Kamenović i stavio tačku na glasine.

Prethodnih dana pričalo se o njegovom prelasku u Đenovu, koja je zainteresovana da ga uzme na jednogodišnju pozajmicu. Crvena zvezda se interesuje još duže, pošto u mladom defanzivcu reprezentacije Srbije vidi igrača koji bi mogao da zamijeni Milana Rodića.

Od juče se priča i o Dušku Tošiću kao potencijalnoj transfer meti crveno-bijelih. Iskusni defanzivac je tokom karijere pokrivao pozicije štopera i lijevog beka, pa bi u teoriji mogao da bude alternativa Rodiću, povremenom reprezentativcu Srbije.

(MONDO)