Stanoje hoće ofanzivu i otkriva - Oni su cijeli dan na terapijama da bi igrali!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević očekuje dosta bolju partiju od svojih igrača nego u prvom meču protiv Santa Klare.

Na redu je posljednji ljetni ispit za crno-bijele. Partizan igra utakmicu godine protiv Santa Klare (četvrtak 21.00) i pobeda je moranje poslije poraza 1:2 u Portugalu.

Trener Aleksandar Stanojević za revanš susret plej-ofa za ulazak u Konferencijsku ligu najavljuje jači, energičniji i otresitiji Partizan. Sa rizikom, po rezultat koji donosi evropsku jesen.

Drugačije ne može. Zaostatak mora da se nadoknadi poslije poraza prošlog četvrtka. Stanojević je svjestan važnosti utakmice.

"Svi dobro znamo koliko nam znači ova utakmica i našem klubu. Ući ćemo maksimalno motivisani, spremni smo 100% da uz pomoć naših navijača ostvarimo pobjedu i plasiramo se u Evropu", počeo je Stanojević u razgovoru sa medijima.

Dosta polemike se vodilo oko toga hoće li Saša Zdjelar i Danilo Pantić biti spremni za Santa Klaru, a trener crno-bijelih otkriva da njih dvojica čine sve ne bi li počeli meč u četvrtak.

"Što se tiče Zdjelara, on svim silama pokušava da igra i da počne meč. On je sad na treningu i čekamo da vidimo izvještaj kakav će biti. Popodne će probati da trenira s nama i nadamo se dobrim vijestima. Sa Pantićem je ista situacija, on je 8-10 sati dnevno na terapijama i ima veliku želju da igra. I mi ćemo malo rizikovati i mislim da je sada pravi trenutak za to, da ćemo probati sa njima."

Na pitanje šta je Partizan kočilo u prvom meču na Azorskim ostrvima, Stanojević ima spreman odgovor.

"Isto što je kočilo i Sporting iz Lisabona i Benfiku... I oni su gubili utakmice. Santa Klara je kvalitetna, to prvo, ali nismo bili agresivni u prvoj liniji tima, lako je protivnik ulazio u naših 30 metara. Naša otresitost i odlučnost mora da bude veća i bolja i to ćemo menjati. Vidjećemo da li ćemo uspeti da se nametnemo."

Da li će tu otresitost možda donijeti i Nikola Terzić, momak koji je u prethodnim mečevima u crno-bijelom dresu privlačio pažnju i koristio svoje prilike.

"Što se tiče Terzića, svaka mu čast, pokazuje karakter, ali ja sam uvijek za to da se ide postepenim putem. U prvih šest mjeseci nije dobijao šansu i navikavao se na ekipu. Dobijaće šansu, ali koliko zavisi od situacije i načina igre. Tako da, što se njega tiče - polako."

Vujačić vjeruje u prolaz "Znamo da nas očekuje teška utakmica protiv teškog poritvnika. Nadam se da ćemo pružiti dobru partiju i da ćemo na kraju svi slaviti."

Stanojević je svjestan da će u ovom meču biti još teže nego u revanšu protiv Sočija i ističe publiku kao vrlo važan faktor.

"Oni imaju povoljniji rezultat nego raniji timovi. Teško je igrati sa timovima iz ovakvih liga. Prošle godine ste imali Rio Ave koji je jedva ispao od Milana, pa poslije ispao iz lige. Mi smo ekipa koja u Evropi ima iskustvo, imamo veliku energiju s tribina koja nas pokreće. Vjerujem u nas i igraćemo otresitije i sa više rizika nego u Portugalu. Mi imamo poseban ambijent. Igrali su oni na velikim i jakim gostovanjima, ali ovo je specifično. Mi smo emotivna nacija, naši navijači imaju posebnu emociju i to se osjeća. Osjetiće i oni ako to nisu osetili do sada", kaže Stanojević.

Na kraju, trener crno-bijelih se osvrnuo na mogućnost da i ovog puta penali odluče pobjednika.

"Nismo vježbali još penale, nismo imali kad da stignemo zbog utakmica, ali vježbaćemo. Toliko smo ih vežbali ove godine tako da nadam da smo se već dobro izvježbali. Može da bude i penala, sve je otvoreno", poručio je Aleksandar Stanojević.