Filip Kostić je "izgurao" svoje u Frankfurtu: Ajntraht će prihvatiti ponudu Lacija?

#Kostic: Nach BILD-Infos wird#Eintrachteinem Angebot von Lazio in Höhe von 15 Mio. Euro plus 3 Mio. Boni zustimmen. P.S.: Das erste Angebot aus Rom über 10 Mio. Euro landete erst nach dem Kostic-Streik in Frankfurt, zunächst wurde dieses aber an eine falsche Email geschickt