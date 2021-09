"Ako nam Zvezda ne plati, izbaciće je iz Evrope": Italijani tužili crveno-bijele zbog Falka - nismo dobili ni evro!

Mogla bi Crvena zvezda da se nađe u problemu zbog transfera Filipa Falka.

Izvor: MN PRESS

Došao je u Crvenu zvezdu Filipo Falko kao veliko pojačanje, mogao da ode na početku ove sezone kada ga je htjela Monca, ali je ostao. Nije uspio da se nametne, sada je opet na pragu odlaska iz tima, ali iz Italije dolaze loše vijesti za Zvezdu koje se tiču ofanzivnog vezista.

On je u Crvenu zvezdu stigao iz Lećea, a sada je taj klub objavio da je FIFA donijela prvostepenu presudu u njihovu korist u sporu s crveno-bijelima.

Predsjednik ovog kluba Saverio Damijani tvrdi da crveno-bijeli još uvijek nisu uplatili nikakvo obeštećenje za Italijana.

"Ponudili smo mu novi ugovor sa povećanjem plate ali je on odbio jer je imao drugačije ambicije. Otišao je u Crvenu zvezdu koja se prilikom transfera obavezala na određene finansijske korake. Ti koraci su značili da je Zvezda do sada trebalo da nam uplati 1.000.000 evra. Po 500.000 evra u januaru i junu. A do sada nije uplatila ni evro. I onda je Falko tražio od nas da mi odustanemo od th finansijkih potraživanja. Tu je nastao konflikt. Ne treba biti baš posebno maštovit da shvatite o čemu se radi...“, rekao je Damijani.

Bilo je i ranije najava da će Leće tužiti Crvenu zvezdu, a sada se to očigledno obistinilo. I ne samo da se obistinilo već Damijani tvrdi da je presuda već izrečena.

"FIFA tribunal se oglasio u vezi Falkovog slučaja. Prvostepena presuda je već donijeta, a pored 1.000.000 evra koje nam duguje, Zvezda je obavezna da plati penale i kamate. Ta presuda je zvaničan akt i ako je Crvena zvezda ne bude poštovala, izgubiće licencu za takmičenje u Evropi naredne sezone“, rekao je Damijani.

Falko je do sada u crveno-bijelom dresu odigrao deset mečeva, dao je četiri gola, a samo je tri puta bio starter. Od početka ove sezone pogodio je protiv Kairata, a onda se preselio na klupu.

(MONDO)