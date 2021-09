Ćiro nije želio da se sazna da ima rak! Blažević ljut: Uvalili su me u nevolju, mislio sam da će to zadržati za sebe

Legendarni trener Ćiro Blažević potvrdio da ponovo ima rak i da se bori sa opakom bolešću

Izvor: MN PRESS

Vijest o zdravstvenom stanju Ćira Blaževića je potresla region.

Legendarni trener je u razgovoru za slovenački "Sportklub" otkrio da ponovo ima rak i da se bori sa opakom bolešću.

Poslije tih informacija su ga pozvali iz hrvatskog portala "Indeks" da se raspitaju o svemu, a on je bio iznenađen time što je izašlo u javnost.

"Uvalili su me u nevolju time. Sad me svi zovu da pitaju kako sam. Pričao sam sa njima, ali sam mislio da će oni to zadržati za sebe", rekao je Blažević.

Potom je detaljnije govorio o problemu koji ima.

"Pojavio mi se recidiv karcinoma i sada je okupirao nove prostore. Proširio se na limfne žlijezde. Prostata koju su mi izvadili je bila žarište."

Pokušaće ponovo da pobijedi.

"Liječim se na 'Rebru' i u 'Svetoj nedelji'. Borim se i ne dam se. Ne predajem se. Uvjeren sam da će sve biti dobro. Glava me još uvijek dobro služi."

Zabrinuo je mnoge načinom na koji je završio prethodni razgovor pošto se oprostio od Slovenaca.

"Oni su to malo dramatično plasirali. Pusti Slovence, od njih se opraštam cijeli život", stigao je Ćiro Blažević i da se našali na kraju.