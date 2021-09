Nestvarno! PSŽ Nejmaru daje milione da ćuti i da se slika: Otkriven nevjerovatan bonus u ugovoru, 6 miliona za autograme

Kada se Nejmar lijepo ponaša, dobije 6 miliona evra!

Ne žali novac PSŽ u namjeri da dominira ne samo u Francuskoj već i u Evropi. Sada su doveli Lionela Mesija, a osim ogromnih plata, njihove zvijezde dobijaju veliki novac i kroz bonuse.

Dolazak Nejmara iz Barselone za 222.000.000 evra je pokazao koliko je PSŽ ozbiljan u svojim namjerama, a Nejmarova plata je astronomska.

On godišnje dobija 37.000.000 evra, ali bogati šeici koji drže klub mu plaćaju 540.000 evra mjesečno da bude ljubazan i da ne kritikuje saigrače!

To se u njegovom ugovoru zove "bonus za etičnost", a on godišnje inkasira preko 6.000.000 evra na osnovu njega. Da bi ga dobio on mora samo da ne kritikuje stil igre svog tima niti saigrače, kao i da se ljubazno ponaša prema navijačima, pristaje da se slika sa njima i da im dijeli autograme.

Do sada je u nekim mjesecima znao da ostane bez ovog bonusa usljed nediscipline, ali bez obzira je inkasirao ogroman novac na račun ljubaznosti!

