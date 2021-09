Znamo da smo jači, ali pogledajte meč sa Portugalom: Srbija mora da pobijedi, a Irci su pokazali zube protiv Kristijana!

Prva je u grupi Srbija, ali iz Dablina samo pobjeda "radi posao" srpskim igračima!

Izvor: MN PRESS

Srbija igra sa Irskom u narednom meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo nakon pobjede nad Luksemburgom 4:1. Trenutno su prvi u grupi, ali nemaju prava na kiks.

Samo prvoplasirani ide direktno na Mundijal, a vezista Srbije Nemanja Gudelj je istakao da su Irci u meču sa Portugalom pokazali kvalitet.

Tada su vodili do 89. minuta, a onda se desio Kristijano Ronaldo...

"Znamo da neće biti laka utakmica, Irska ima dobar tim. Pokazali su to protiv Portugala gdje su poveli rano i onda to držali do 80 i nekog minuta, gdje je Ronaldo riješio utakmicu. Tu su pokazali da mogu da budu čvrsti", smatra Gudelj.

Zadnji vezni Sevilje ističe da srpski tim i ovoga puta ide na pobjedu.

"Znamo da imamo jači tim i idemo na pobjedu. Oni se ne predaju, to su Irci, do zadnjeg sekunda će da se bore i da daju sve od sebe", dodao je Gudelj, koji je a prethodnom gostovanju Srbije u Dablinu debitovao za nacionalni tim.

"Debi je debi, pričali smo nedavno o tome da sam ja ovdje debitovao sa Drulovićem. To je nešto što nikada neću zaboraviti", dodao je on.

Štoper i kapiten Fiorentine Nikola Milenković je na prošlom meču dao gol, a sada vjeruje u svoj tim.

"Jeste, imprativ je sigurno pobjeda. Samo treba da budemo skromni i da vjerujemo u nas i naše kapacitete. Da budemo ambiciozni, da damo sve od sebe i da odnesemo sva tri boda", smatra Milenković.

Nema opuštanja u taboru Srbije, još uvijek se pamti teška pobjeda nad Irskom u Beogradu.

"Jeste, nezgodni su. Bilo je u Beogradu teško, a sada će sigurno biti puno, puno teže, sa puno duela. Oni igraju sa dosta dugih lopti, a mi igramo našu igru sa posjedom lopte kao što to radimo kroz cijele kvalifikacije. Daćemo sve od sebe", dodao je on i na kraju prokomentarisao svoju nedavnu golgetersku formu:

"Hvala Bogu da me je krenulo dobro, nadam se da ću tako i nastaviti", završio je Milenković.

(MONDO)