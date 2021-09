Haos u Sitiju - navijači ljuti na Gvardiolu, on neće da se izvini: Pep ih pozvao da dođu, rekli mu da gleda svoja posla

Poslije pobjede 6:3 iznenada je nastao veliki problem sa kojim sada mora da se bavi čitav klub. Kako da pomire navijače i menadžera?

Pep Gvardiola pozvao je navijače Mančester sitija da dolaze u većem broju na stadion i dobio je žestok odgovor - gledaj svoj posao i vodi tim.

Gvardiola je u meču protiv Lajpciga na tribinama ugledao malo preko 38.000 navijača, a kapacitet Itihada je 55.000 mjesta.

Poslije tog meča, Španac je izjavio: "Bićemo umorni. Znam da tim Ralfa Hazenhutla (menadžera Sautemptona) igra slično kao i Lajpcig. Oni su veoma, veoma opasni i imaju kvalitet, pa nam je to zaista bitna utakmica. Na posljednja tri meča dali smo 16 golova, pa bih volio da više ljudi dođe u subotu na utakmici. Potrebni su nam ljudi u subotu. Molim vas".

Te Gvardioline riječi naljutile su navijače. Generalni sekretar zvaničnog udruženja pristalica Mančester sitija Kevin Parker poručio je Pepu da bude svjesniji okolnosti i da ne shvata teškoće sa kojima se navijači sreću.

"Iznenadilo me je to što je rekao. Nisam siguran kakve to ima veze s njim. On ne razumije teškoće koje neki prolaze da bi došli na utakmicu na Itihad u srijedu uveče u 20 časova. Imaju djecu, možda ne mogu da priušte to sebi, a postoje i problemi sa koronom. Ne znam zašto to komentariše?", rekao je predstavnik navijača Gvardioli.

"On je apsolutno najbolji trener na svijetu, ali na najljepši mogući način rečeno, mislim da bi trebalo da se drži svog posla. Te njegove riječi kao da su zasjenile lijepu noć. Ljudi sada više govore o Pepovim komentarima, nego o fantastičnoj utakmici. Razočaravajuće je i ničim izazvano da dovodi u pitanje podršku koju tim ima, što on na kraju krajeva i radi", dodao je Parker.

Navijačima je veoma zasmetalo to što su sada pristalice drugih klubova iskoristile te riječi da napadaju i da se podsmijavaju šampionu Engleske.

"Oni koriste svaku šansu da 'prozovu' Siti zbog toga što smatraju 'lošom posjetom' na stadionu. Ljudi zovu Itihad 'Emptihad' (igra riječi, "Empty" znači prazno). To je šala za navijače rivalskih klubova, ali je potpuno neutemeljena. Naša posjeta je generalno izvrsna".

Gvardiola se ovim povodom oglasio još jednom, u petak.

"Da li sam rekao poslije utakmice da sam razočaran zato što stadion nije pun? To je samo tumačenje mojih riječi. Iznenađen sam šta se dogodilo s tim čovjekom. Ovo nije prvi put da sam to izgovorio u karijeri. Neću da izvinim za to što sam izjavio. Rekao sam da nam je potrebna podrška. Nije bitno koliko ljudi će doći, ali pozivam ih da dođu i da uživaju u igri, jer nam je potrebna podrška", rekao je Španac.

U dahu je dodatno objasnio svoje riječi.

"Uvijek sam to govorio. Ljudi, ako hoćete da bude uz nas, biću nevjerovatno srećan, jer znam koliko će teško biti. Više volim da budem sa mojim ljudima nego da ne budem s njima. Ali ako ne dođu, iz bilo kog razloga, i to je sjajno. Nikad neću reći - zašto niste tu? Gospodin Parker bi trebalo da pročita šta sam rekao prije neki dan. Neću da mu se izvinim".

Na pitanje da li će se vremenom veći broj navijača okupljati na Itihadu, Gvardiola je rekao da uopšte stvari ne gleda na taj način i da je ponosan na to što Mančester siti jeste.

"Znam istoriju. Učio sam istoriju ovog kluba i znam šta znači pratiti i bodriti ovaj tim. Neću da budemo kao Junajted, Liverpul, Barselona, Bajern, Real... Kao svi veliki klubovi. Mi smo to što jesmo i to mi se sviđa. Ne volim da mi se u usta stavljaju riječi koje nisam izgovorio. Nikad neću imati problem sa svojim navijačima. Ako budem imao problem, povući ću se. Ja sam jedan od njih. Od prvog dana se trudim da dam sve od sebe", dodao je Gvardiola o ovoj temi koja je iznenađujuće napravila haos u klubu.