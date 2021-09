Trener Veleža pred gostovanje "stogodišnjem slavljeniku": Da se protiv Želje vratimo na pravi put!

"Partija kao protiv Zrinjskog ne smije da se ponovi", poručio je Feđa Dudić pred gostovanje na Grbavici

Ekipa Veleža će sutra u slavljeničkoj atmosferi Grbavice gostovati Željezničaru.

Klub sa Grbavice prvog dana vikenda slavi vijek postojanja i nastojaće pred punim tribinama (17.00 časova) da "uzme mjeru" Mostarcima, koji su u posljednja dva premijerligaška meča stigli do jednog boda.

Remizirali su sa Sarajevom (1:1) u redovnom osmom kolu, te doživjeli poraz od Zrinjskog (2:1) u zaostalom okršaju druge runde.

"Znamo da Željezničar sutra slavi 100 godina postojanja i ovim putem im čestitam, kako klubu, tako i navijačima. Što se tiče terena, mi ćemo dati sve od sebe da popravimo loš utisak i da se vratimo igrama koje možemo da prezentujemo. Da će biti lako, neće, nas sad svako dočekuje na jedan drugi način, pogotovo kad smo 'ranjeni', ali sad se pokazuje jesmo li ekipa ili nismo. Nadam se da ćemo i sada, kao mnogo puta kad smo bili u ovakvoj situaciji, u narednoj pronaći način da odigramo dobro", rekao je u najavi utakmice trener "rođenih" Feđa Dudić, koji se pred gostovanje u Sarajevu suočava sa određenim kadrovskim problemima.

"Brandao je odsutan zbog povrede, a Haris Ovčina ima tri žuta kartona. Ostali igrači su na raspolaganju i nadam da će priliku iskoristiti svako ko je dobije. Vidjećemo ko je umoran, odigrali smo dvije važne utakmice u proteklim danima pa ćemo malo rasporediti snage, pogotovo što nas već u utorak očekuje Borac. Međutim, bez obzira ko god da izađe, mora da pruži maksimum i onda možemo da se nadamo pozitivnom rezultatu."

Raspored je zgusnut, Velež je u seriji derbija koja će se nastaviti i nakon ovog kola...

"Nemamo puno vremena za kukanje, kao što nismo imali ni za slavlje kad se pobijedi. Sigurno da je teško nakon poraza, međutim hvala Bogu da vrlo brzo dolazi nova utakmica, pa se taj gorak ukus može isprati. Za mene je poražavajuće da voljni momenat i borba nisu bili na vrhunskom nivou i to sigurno više ne smije da se ponovi, pogotovo u takvim utakmicama gdje znamo šta znači takav meč. Nije bitno, može se izgubiti, publika i ja koji živimo za klub znamo da prepoznamo kad se izgubi na pravi način, sigurno da ovo u srijedu to nije bilo to. Nije to bila utakmica sa nekim velikim prilikama, praktično smo bez šansi izgubili utakmicu, ali vjerovatno su više željeli pobjedu i za to su nagrađeni", zaključio je Dudić.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 9. KOLO:

U petak:

Sarajevo - Leotar (18.00 - sudi: Zoran Grbić, Prijedor) - Moja TV

Borac - Široki Brijeg (20.00 - Admir Musić, Sarajevo) - TV Arena Sport

U subotu:

Posušje - Radnik (16.30 - Benjamin Deljković, Sarajevo)

Željezničar - Velež (17.00 - Frano Jelić, Široki Brijeg) - Moja TV

Tuzla siti - Sloboda (18.55 - Adis Mulahasanović, Sarajevo) - TV Arena Sport

Zrinjski - Rudar Prijedor (21.10 - Mirza Kazlagić, Cazin) - TV Arena Sport