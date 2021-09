U Barseloni sve puca, bijesan je i Pike! Iskusni defanzivac je ogorčen: Ne oblačim ovaj dres da bih bio drugi ili treći

Đerar Pike je ljut zbog situacije u klubu, ali najavljuje bolje dane.

Potpuna anarhija u Barseloni. Problemima se ne nazire kraj.

Ljetos su ostali bez Lionela Mesija, pa su potvrdili da su u velikim dugovanjima. Zbog toga su mnogi igrači pristali na smanjenje plate.

Među njima su kapiten i zamjenik kapitena Serhio Buskets i Đerar Pike. Da stvari budu gore, ekipa na terenu pruža sve gore partije i sve više se priča o otkazu za Ronalda Kumana.

Još jedno razočarenje bio je remi protiv Kadiza (0:0). Poslije tog meča je izjavu dao upravo Pike.

"Ne oblačim ovaj dres da bih završio na drugom ili trećem mjestu. Ovdje sam da se borim za titule", jasan je Pike.

S obzirom na partije ekipe, to u ovom trenutku djeluje dosta daleko.

"Ubijeđen sam, uprkos slabom startu, da možemo da se borimo za to. Atmosfera je dobra, entuzijazam je tu. Ponekad imate takve trenutke. Osjećamo da su navijači uz nas u ovoj komplikovanoj situaciji."

Nada se da će podrška sa tribina da bude tu.

"Mi smo na tom elitnom nivou već 12 godina i moramo kroz sve da prođemo zajedno. Obećavam da ćemo se boriti do samog kraja i za to nam je potrebna podrška. Čak i kada krene slabo, treba da budu uz nas. Nismo navikli na ovakve momente, prethodni period je dosta turbulentan. Promijenili smo predsjednika, trenere, ali svi želimo isto, a to je da klub bude uspješan i da pobjeđuje."

Tvrdi da ekipa ne obraća pažnju na razne spekulacije i pisanja medija.

"Postoje razni načini borbe. Možemo ili da se žalimo ili da se borimo zajedno. Igrači su tu da se bore, podržavamo i predsjednika i trenera. Ne možemo da kontrolišemo tu raznu buku koja stiže sa svih strana, ali ne želimo da razmišljamo o tome uopšte", zaključio je Pike.

Poslije pet odigranih kola je Barselona na sedmom mjestu u Primeri, dok su u Ligi šampiona doživjeli poraz od minhenskog Bajerna na svom terenu (0:3).

