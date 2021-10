Suarez "telefonirao" Kumanu poslije gola? Svi pričaju o ovom detalju, Luis poručuje: To je šala! (VIDEO)

Barselona nije mogla da napravi goru odluku, ali nije radovanje upućeno njima.

Izvor: Profimedia

Luis Suarez ne prašta nikome, pa ni Barseloni. Atletiko je savladao Katalonce u derbiju Primere, a Urugvajac je još jednom pokazao kakav je majstor.

Dao je drugi gol na meču i obezbedio tri boda timu Dijega Simeonea, a iako je obećao da neće slaviti gol protiv Barselone, morao je sebi da da oduška.

Nakon što je krenuo da se vraća na svoju polovinu uputio je ka tribinama gest kojim je pokazivao kao da nekoga zove telefonom, a mnogi su to protumačili kao provokaciju za Ronalda Kumana. Holandski stručnjak ga je bukvalno otjerao iz Barselone u Atletiko, ali Urugvajac je sada otkrio o čemu se zapravo radi.

"To je bilo za sve ljude koji znaju da imam isti broj telefona i da ga i dalje koristim. Nije bilo za Kumana, uopšte. Ako baš hoćete da znate, to je bila šala sa mojom djecom", istakao je on.

Ipak. pitanje je da li mu treba vjerovati. Pretpostavka je bila da je radovanje bilo upućeno Kumanu jer Holanđanin nije čak ni pričao sa Suarezom, već mu je telefonom saopštio da nije potreban ekipi.