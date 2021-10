Piksija ne možeš da dobiješ, džabe kule i gradovi! Čuveni Galijani je zvao u stan, ali Tapi nije dao "Maradonu s Istoka"

Nudili su mu sve, a on je odgovarao - evo vam svi igrači Olimpika, ali Piksija vam ne dajem.

Izvor: MN PRESS

Dragan Stojković Piksi otišao je u ljeto 1990. iz Crvene zvezde u Olimpik Marselj kao hit prelaznog roka, a danas preminuli Bernar Tapi ponosio se i hvalio tim transferom.

Kontroverzni Francuz, tvorac marseljskog šampiona Evrope, nazivao je Piksija "Maradonom sa Istoka" i imao je spreman odgovor za sve koji su pitali za majstora iz Niša.

A jedan od onih koji su ga zvali zbog Stojkovića bio je i dugogodišnja desna ruka Silvija Berluskonija u Milanu, čuveni Adrijano Galijani.

Piksi je u ekskluzivnom intervjuu za MONDO ispričao našem kolumnisti Nebojši Petroviću jako zanimljiv detalj tog transfera.

"Bukvalno sat vremena nakon što sam potpisao predugovor sa Marseljom, zazvonio je fiksni telefon u mom stanu i sa druge strane žice bio je niko drugi do Adrijano Galijani. Pitao me je da li je istina da sam potpisao za Marselj Dogovor sa Tapijem je bio da se ne izlazi u javnost sa informacijom o transferu i da se sve ozvaniči tek poslije Svjetskog prvenstva u Italiji. Ali Tapi nije mogao da ćuti, odmah se pohvalio francuskim novinarima da je kupio Maradonu sa Istoka. Pošto se radilo samo o predugovoru, rekao sam Galijaniju da informacija nije tačna, ali da sam dao riječ Marselju i da je za mene riječ svetinja. Rekao je da ne pita za cijenu i da će na sve načine pokušati da me ipak dovede u Milan. Pozvao je Tapija, nudio kule i gradove, ali ovaj je odgovorio: 'Evo ti cijeli tim Marselja, biraj koga hoćeš, ali Piksija ne možeš da imaš'."

Podsjetimo, Tapi je preminuo ovog vikenda u 79. godini. Bio je biznismen, političar, pjevač, zabavljač i ličnost koja je na više načina bila prisutna u francuskoj javnosti.