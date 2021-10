"Ne možemo da budemo zadovoljni bodom!" Trener Borca nakon remija sa "Željom": Prvo poluvrijeme kao da smo već na odmoru

"Mislim da je drugo bilo dosta bolje sa naše strane, da smo igrali agresivnije i kvalitetnije, da smo bili energičniji, stvorili više šansi da postignemo drugi gol, ali baš to prvo poluvrijeme nas je koštalo, da li smo zaslužili taj drugi gol..."

Borac i Željezničar remizirali su rezultatom 1:1 u derbiju 12. kola m:tel Premijer lige BiH, odnosno posljednjoj utakmici bh. elite pred dvosedmičnu oktobarsku pauzu.

"Mislim da smo u prvo poluvrijeme ušli dosta apatično, djelovali smo kao da smo već na odmoru. Napravili smo neke greške gdje nam je Željezničar stvorio par šansi, dali smo im prosto energiju da uđu u utakmicu. Jeste da smo mi većinski kontrolisali prvo poluvrijeme, ali nije to bilo dovoljno energetski sa naše strane da budem pozitivno, tako smo i primili gol. Dobro je da smo uspjeli da se vratimo u najpovoljnijem trenutku, pred sami kraj prvog poluvremena. Mislim da je drugo bilo dosta bolje sa naše strane, da smo igrali agresivnije i kvalitetnije, da smo bili energičniji, stvorili više šansi da postignemo drugi gol, ali baš to prvo poluvrijeme nas je koštalo, da li smo zaslužili taj drugi gol... Pri samom kraju mislim da se utakmica otela kontroli. Malo smo i previše pokušavali da idemo naprijed, gdje je 'Željo' imao nekoliko kontri, gdje je mogao da nas kazni, ali na sreću nisu. U suštini, ne možemo da budemo zadovoljni kući sa bodom, okrećemo se odmoru i utakmici sa Leotarom nakon pauze", istakao je, na konferenciji za novinare, trener banjalučkog tima Nemanja Miljanović.

Priznao je stratrg crveno-plavih da ga je Ivković iznenadio sa taktičkom zamislim da na mjestu beka zaigra Mustafa Mujezinović.

"Vidjeli smo to na zagrijavanju, da će igrati beka, ne znam šta se desilo sa Blaževićem, nije bio tu. Mujezinović je inače ofanzivan igrač, ali je to odradio dobro i korektno. Mogu generalno da pohvalim 'Želju', nezgodna su ekipa, liče na dobru ekipu iako je bilo velikih promjena u igračkom kadru. Mislim da kolega Ivković to dobro radi i mislim da su respektabilna ekipa za vrh tabele."

Nije Miljanović htio da se saglasi sa Ivkovićevom konstatacijom da je gostujući tim bio bolji, ali da je remi realan ishod.

"Mi treneri vidimo najviše 30-40 posto utakmice, treba je dobro analizirati pa onda izvući zaključke. Čini mi se da smo mi u drugom poluvremenu imali konrektnije šanse, da smo bili bliže golu, da smo više htjeli pobjedu nego Željezničar. Oni su se više orijentisali na odbranu i kontranapade. Tu su nas mogli i kazniti jer imaju brze igrače koji se transformišu iz odbrane u kontranapad", zaključio je Miljanović.