Zašto su "zmajevi" ostali bez viza? "Njihovo pravo je da nam ne daju objašnjenja"

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Adnan Džemidžić povodom neizdavanja viza bh. fudbalerima za Kazahstana izjavio je da u saradnji s Evropskom fudbalskom federacijom (UEFA) čine sve kako bi šestorica igrača, ipak, mogla otputovati u Nur Sultan.

Iz FS BiH danas su objavili da reprezentativci Sanjin Prcić, Elvis Sarić, Denis Hadžikadunić, Dario Đumić, Adi Nalić i Jusuf Gazibegović, kao i nekoliko članova delegacije, nisu dobili vize za Kazahstan. Tako bi selektor bh. tima Ivajlo Petev, nakon brojnih otkaza zbog povreda i bolesti igrača pred okupljanje, za veoma važan duel kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru mogao ostati bez još šestorice fudbalera, odnosno petorice, jer Hadžikadunić zbog žutih kartona nema pravo nastupa protiv Kazahstana.

Pritom iz Ambasade Kazahstana u Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori, čije je sjedište u Zagrebu, nisu dali nikakvo objašnjenje bh. savezu koji su razlozi zbog kojih nisu odobrili vize.

"Njihovo diskreciono pravo je da ne daju objašnjenja. Svaka ambasada ima diskreciono pravo na to. Naši ljudi su gore čekali u nadi da će dobiti vize, ali nažalost to se nije dogodilo, a o razlozima nisu obaviješteni. Pokušavamo sve da uradimo kako bi ovih naših pet igrača, ako ne danas, da barem u toku sutrašnjeg dana stignu u Kazahstan. Tražimo način za rješenje ove situacije i preko UEFA-e. Svi su se zaista uključili, da nam pomognu u ovom slučaju. Ovo je nešto što se do sada nije desilo. Idemo iz sportskog razloga da odigramo utakmicu koja je u međunarodnom kalendaru, a nas sve ukupno ima 19 igrača, od toga tri golmana", rekao je Džemidžić.

Prvi operativac FS BiH naglašava da za sada nisu razmišljali o mogućnosti da ne odigraju utakmicu s Kazahstanom te da se nada da će pritisak UEFA-e uroditi plodom i da će bh. fudbaleri dobiti vize.

"Sve što radimo je u saradnji s UEFA-om, a oni su obećali da će učiniti sve da nam pomognu. Radimo na najbolji mogući način, kako znamo i umijemo, da se ovo dobro završi. Pokušaćemo u naredna 24 sata da izdejstvujemo da naši igrači dobiju barem privremenu vizu da mogu odigrati ovu utakmicu. Ako ne onda će nam se priključiti u Ukrajini, ali nadamo se najboljem", zaključio je Džemidžić.

Bh. fudbaleri susret protiv Kazahstana igraće 9. oktobra u Nur Sultanu, a protiv Ukrajine tri dana kasnije u Ljvovu.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u grupi "D" kvalifikacija za Mundijal u Kataru iz četiri meča sakupila je tri boda, koliko ima i Kazahstan s utakmicom više. Francuska je prva s 12 bodova u šest susreta. Slijede Ukrajina (pet utakmica) i Finska (četiri) sa po pet bodova.

