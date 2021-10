"Zmajevi" gostuju Kazahstanu, Petev neće o problemima: Vize su prošlost, idemo na pobjedu!

"Mi smo spremni I idemo na pobjedu", poručio je selector BIH Ivajlo Petev pred duel sa Kazahstancima.

Izvor: NFSBiH

Reprezentacija BIH nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo duelima protiv Kazahstana u subotu, potom protiv Ukrajine tri dana kasnije.

Pred ove meče selector Ivajlo Petev se suočava sa brojnim problemima, prvo je morao da pravi nekoliko izmjena na spisku zbog brojnih povreda, a potom je uslijedio i problem sa vizama za šestoricu igrača, od kojih su dvojica na kraju ipak dobili vize za Kazahstan.

Petev, međutim, ne želi da se mnogo osvrće na tu situaciju.

"Slučaj sa vizama je za nas prošlost. Bitno je da oni koji su ovdje budu spremni. Ja vjerujem u sve njih i smatram da možemo doći do povoljnog rezultata", rekao je selector BIH i osvrnuo se na činjenicu da će se meč u Astani igrati na vještačkoj podlozi.

"Znamo da većina reprezentativaca Kazahstana iz domaćeg šampionata igraj na terenu sa vještačkom travom. Mi smo juče odradili trening i večeras ćemo i to nam nije bitno. Mi smo spremni i idemo na pobjedu".

"Zmajevi” su prvom meču sa Kazahstanom odigranom u Zenici remizirali 2:2, nakon pogotka Zajnutdinova u petom minutu sudijske nadoknade.

"Sve zavisi od našeg pristupa. Nadam se da sutra protivniku nećemo dopustiti puno prilika. Igrači i ja jedva čekamo utakmicu. Kazahstan je ekipa koja ne odustaje i idu agresivno na svaku loptu, tako da neće biti lako. Sutra moramo biti još bolji nego u Zenici. Moramo biti skoncentrisani tokom čitave utakmice da ispunimo naš cilj, a to je pobjeda", poručio je Petev.

Kapiten Edin Džeko poručuje da “zmajevi” moraju biti efikasniji nego u Zenici, gdje su stvorili veliki broj prilika, ali to nisu krunisali golovima.

"U Zenici smo vidjeli da je Kazahstan nezgodna reprezentacija, a vidjeli smo to i kroz ostale njihove rezultate. To je ekipa koja ne smije da se potcijeni i taktički stoje jako dobro. Nije lako probiti tu zonu, ali u prethodnom meču smo stvorili puno prilika. Oni su pokazali da ne odustaju do kraja, ali mi moramo biti efikasniji ovaj put“, rekao je Džeko.

Duel Kazahstana i BIH igra se u subotu od 15 časova.