"Zmajevi" stigli u Ukrajinu i odradili prvi trening: Trenirala i "četvorka", koja nije zbog viza putovala u Kazahstan

Fudbaleri i članovi stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine jutros su doputovali iz Kazahstana u Lavov, a tokom dana su već odradili prvi trening uoči predstojećeg meča protiv Ukrajine.

Ekipu su u Lavovu dočekali saigrači, koji zbog neizdavanja viza nisu putovali u Kazahstan, Denis Hadžikadunić, Elvis Sarić, Sanjin Prcić i Dario Đumić, prenijela je agencija "Anadolija".

Kao što je uobičajeno dan nakon utakmice, igrači s većom minutažom su odradili trening oporavka u hotelu, dok su ostali reprezentativci radili punim intenzitetom na stadionu Karpata.

Đumić, jedan od igrača koji je imao problem s vizom, sretan je što je ponovo na okupljanju bh. reprezentacije.

"Trenirali smo u Sarajevu kako bismo održali formu, ali sve je to bilo nekako neobično. Nismo očekivali da ćemo se naći u takvoj situaciji. Neobično je bilo i što smo morali iz hotela da posmatramo utakmicu, ali smo presretni zbog pobjede. Međutim, sve je to iza nas. Mi smo sad skoncentrisani na pripreme za meč s Ukrajinom. To je odlična ekipa i pred nama je težak meč, ali vjerujem da možemo doći do bodova. Meni je drago što sam nakon dužeg vremena ponovo pozvan u 'A' tim. Velika je čast biti dio nacionalnog tima", rekao je Đumić za sajt FS BiH.

Nakon pobjede u gostima protiv Kazahstana, izabranike selektora BiH Ivajla Peteva u utorak očekuje važna utakmica protiv Ukrajine u okviru kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se u Kataru igrati naredne godine.

