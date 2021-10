Ronaldo ne stari zbog mašine od 60.000 evra: Kristijano ima tijelo 20-godišnjaka, ali zbog toga mora da trpi -160°C!

Kristijano Ronaldo mnogo pažnje obraća na ishranu, ali mu je i ovo produžilo karijeru.

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo je i sa 36 godina jedan od najboljih fudbalera svijeta, što potvrđuje i nova nominacija za "Zlatnu loptu", ali i ogromna pažnja poslije povratka u Premijer ligu nakon tri godine u Juventusu.

Bez obzira na stariju "krštenicu", Ronaldo je postigao već pet golova za Mančester junajted i djeluje mnogo vitalnije od svojih vršnjaka, pa se mnogi pitaju gdje su granice i do kada će zapravo igrati fudbal. Takođe, kako je Ronaldo uspio da svoje tijelo dovede to takve savršenosti, čak i u veteranskim danima za fudbalera?

Njegovo tijelo djeluje kao i kada je imao 20 godina i sadrži svega sedam odsto masti, dok je prosjek kod profesionalnih fudbalera oko deset, što je svakako i proizvod specifične ishrane.

I mišići na tijelu su natprosječni, čine 50% njegove ukupne mase, dok je prosjek kod fudbalera 46%, pa je to jedan od razloga što toliko dominira na terenu, uz naravno sve fudbalske kvalitete bez kojih ne bi bilo nikakve koristi. Ipak, da Ronaldo nije toliko brinuo o svom tijelu, pitanje je da li bi još bio na istom nivou.

Ronaldo već godinama koristi ledenu komoru za krioterapiju koja košta oko 60.000 evra, a poslije dosta muke uspio je da je prebaci iz doma u Torino u Mančester.

U pitanju je komora koju sportisti koriste za rehabilitaciju i oporavak od napornog treninga, povreda i bolova tokom treninga, a u njoj temperatura ide i do -200 stepeni Celzijusa, što je za neke sportiste ipak previše. Ne i za Ronalda koji se "navukao" na ovu vrstu terapije, pa je koristi vrlo često i bez nje ne može.

Preporuka je za sportiste da u njoj provedu najduže do pet minuta, a Ronaldo je navodno koristi do tri i to na temperaturi od -160 stepeni Celzijusa, nikako hladnije. Krioterapija mu poboljšava cirkulaciju krvi i utiče na cijeli imuni sistem i smanjuje umor, a čini se da mu odgovara pošto je koristi još od 2013. godine.

Pomogla mu je mnogo puta i generalno Ronaldo nije imao previše problema sa povredama, čak ni kada je ušao u četvrtu deceniju života.