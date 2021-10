Ovaj start je mogao da pošalje Nejmara u invalidska kolica: Da me je udario 2 centimetra dalje, ne bi više hodao! VIDEO

Nejmar je otkrio najveću traumu svoje karijere.

Nejmar je sve šokirao svojom odlukom da mu Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. bude posljednje na kojem će učestvovati, a dokumentarcu u kojem je to otkrio prisjetio se i najgoreg dijela svoje karijere.

Ispričao je da je oštar start Kolumbijca Huana Kamila Zunige mogao da mu završi karijeru. Na Mundijalu 2014. godine Brazil je igrao sa Kolumbijom u četvrtfinalu, a Nejmara je Zuniga povrijedio i završio mu turnir.

"Bio je to jedan od najgorih trenutaka u mojoj karijeri. Uništio mi je san da igram polufinale i finale Svjetskog prvenstva.Kad sam povrijedio leđa, Marselo je pokušao da mi pomogne da ustanem, pokušao je da mi pomjeri noge, ali ja nisam mogao ništa. Nisam imao snage da ustanem. Rekao sam: 'Ne mogu, ne osjećam ništa.' Zatim su me odveli u ambulantu", ispričao je Brazilac.

Nejmaru je tada Zuniga stao na treći pršljen, a prema njegovim riječima samo dva centimetra su ga dijelila od toga da postane nepokretan.

"Ostala su još dva minuta do kraja, a sjećam se da mi je u ambulanti na stadionu noga bila savijena i da su mi je doktori istegnuli. Osjetio sam šok. Nisam mogao da pomjerim noge i počeo sam očajnički da plačem. Odveli su me u bolnicu, pregledali su me. Doktor mi je rekao: 'Imam dvije vijesti, jednu dobru i jednu lošu. Koju želite?' Odgovorio sam da prvo želim lošu, a on mi je rekao: 'Više nećete igrati na Svjetskom prvenstvu.' Dok sam plakao, pitao sam ga: 'A koja je onda dobra vijest?' Odgovorio mi je: 'Da te je udario dva centimetra dalje, ne bi više mogao da hodaš.' Onda sam počeo da plačem jer sam morao da napustim Svjetsko prvenstvo i jer sam bio povrijeđen. Slomio mi je treći pršljen", otkrio je Nejmar.

