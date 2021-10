Šok! Nejmar najavio da se povlači 2022. godine: Igram još Mundijal u Kataru - i to je dosta! Evo i zašto...

Ima samo 29 godina, ali muka mu je od kritika.

Izvor: Profimedia

Brazilski fudbaler Nejmar (29) jedan je od najboljih koje smo gledali u posljednjih desetak godina, međutim sve vrijeme je bio u sjenci Mesija i Ronalda, a čini se da polako dolaze generacije koje će mu takođe oteti slavu.

Nejmar je majstor sa loptom, međutim nedostaju mu "Zlatna lopta" i Liga šampiona sa Pari Sen Žermenom kako bi opravdao eptitet najskupljeg fudbalera svih vremena, a čini se da su ga brojne kritike prilično poremetile, posebno one koje stižu iz njegove domovine Brazila.

Postigao je 69 golova za reprezentaciju, i sve su prilike da će preskočiti Pelea koji je dao sedam više, međutim Nejmaru nedostaje i pehar sa Mundijala, a sljedeći u Kataru mogao bi da mu bude i posljednji u karijeri.

"Mislim da će mi to biti posljednje Svjetsko prvenstvo. Vidim to kao svoje posljednje jer ne znam imam li i dalje dovoljno mentalne snage nositi se s fudbalom", šokirao je Nejmar u intervjuu za "DAZN", mada mnogi smatraju da je to "blef" kako bi se konačno kritičari umirili.

"Daću sve od sebe da budem u dobroj formi i da osvojim Mundijal sa svojom državom i tako ostvarim svoj najveći dječački san. Nadam se da to mogu da učinim", dodao je on.

Nejmar je inače još 2010. godine debitovao za Brazil, ali nije imao uspjeha na Mundijalima. Na SP 2014. u Brazilu doživio je poniženje protiv Njemačke (1:7) u polufinalu, nisu se proslavili ni u Rusiji gdje su zaustavljeni u četvrtfinalu, a gotovo da nema sumnje da će se plasirati na Mundijal u Kataru.