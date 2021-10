Petev: Moramo biti zadovoljni, sve je i dalje u našim rukama!

Selektor BIH Ivajlo Petev zadovoljan nakon remija sa Ukrajinom u Lavovu.

Izvor: NFSBiH

Reprezentacija BIH namučila je Ukrajinu, pokazala da ne odustaje od borbe za plasmana na Svjetsko prvenstvo i na kraju joj "otkinula" bod.

Prvencem Ahmedhodžića u reprezentativnom dresu "zmajevi" su poništili "minus" iz prvog poluvremena i stigli do remija 1:1 koji ih i dalje ostavlja u borbi za drugo mjesto u grupi.

"Utakmica je bila teška, ali to smo i očekivali. Nisam zadovoljan sa prvih 20-25 minuta. Olako smo primili gol i to nam je minus za večeras. Kasnije smo napravili dosta prilika što nije lako protiv jake ekipe kakva je Ukrajina. Čestitam momcima, odigrali smo dobro i danas i protiv Kazahstana. Iako nam je falilo nekoliko igrača, bili smo na nivou. Utakmica je bila otvorena, imao je i protivnik svoje prilike. Sve u svemu možemo biti zadovoljni", rekao je selektor BIH Ivajlo Petev poslije utakmice.

On je upozorio da se otvaranje utakmice kao što je bilo ovo protiv Ukrajine ne smije ponoviti.

"Nije mi se svidjelo kako smo ušli, to ne smijemo više nikad ponoviti. Ukrajina je na 1:0 imala čistu šansu, bilo je otvoreno do kraja. Da sam prezadovoljan - nisam, bio bih prezadovoljan da smo pobijedili. Srećan sam bio jer smo drugo poluvrijeme odigrali puno bolje nego drugo", ocijenio je on.

Selektor BIH ističe da je sve i dalje u našim rukama i da će Ukrajincima biti jako teško u Bosni.

"I mi i Finska i Ukrajina ćemo do zadnjeg kola biti u borbi za drugo mjesto. Svi imaju svoje šanse, mi gledamo sebe i sve je u našim rukama. Imamo dvije utakmice kući i samo se molim da svi igrači budu zdravi. Teško će biti Ukrajini 100 posto u Bosni, nije ni danas bilo lako. Kada su ostale dvije utakmice do kraja, to je neki osjećaj kada mislimo da neće biti lako ni nama ni njima", zaključio je Petev.