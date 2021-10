Alarm! Katastrofa "orlića", pazite ko čuva djecu: Promijenili više selektora nego što imaju pobjeda za tri godine!

U čemu je problem sa mladom reprezentacijom Srbije i zašto najmanje do 2025. godine neće učestvovati na EP. Potrebno je pronaći rješenje pod hitno, kako još jednu generaciju ne bi pustili niz vodu...

Izvor: MN PRESS

Kako sada stvari stoje, mlada reprezentacija Srbije će propustiti drugo uzastopno Evropsko prvenstvo pošto je očajno započela kvalifikacije i pod vođstvom Zvonka Živkovića, koji je potpuno neočekivano preuzeo "orliće" u aprilu, osvojeno je samo četiri boda iz prve četiri utakmice, pa su trenutno i Farska Ostrva ispred Srbije.

Ekspresno je smijenjen i privremeno ga je zamijenio Aleksandar Rogić, čime je postao čak peti selektor mlade reprezentacije Srbije u posljednje tri godine tokom kojih su "orlići" ostvarili samo ČETIRI pobjede u zvaničnim mečevima.

Živković je pobijedio Jermeniju, sa Stolicom su bili bolji od Estonije, Bugarske i Poljske, dok Milovanović nije upisao nijedan trijumf prije nego što je napustio kormilo Srbije. Nije ni Đorović na pravi način završio svoj inače solidni selektorski mandat jer je u 2019. godini upisao sva tri poraza na EP uz gol razliku 1:10.

Pomalo je i smiješno naglašavati koliko su ovo alarmantni podaci, dobro to znaju i u FSS i zbog loših rezultata je bilo i toliko promjena selektora, međutim sve je to bio promašaj za promašajem.

Već na pola kvalifikacija Srbija je gotovo bez šansi da se domogne Evropskog prvenstva, pa će na naredno moći da ode tek 2025. godine (!), kada niko ko je rođen prije 1. januara 2022. neće biti među kandidatima. Generacije i generacije izgubile su tako šansu da se oprobaju na velikoj sceni prije nego što obuku dres "orlova" i jasno je da nešto pod hitno mora da se uradi po ovom pitanju kako ne bi bilo većih posljedica po "A" reprezentaciju.

Tedić, Stuparević, Šehović, Terzić, Milosavljević, Gavrić, Bjeković, Topić, Kamenović, Gordić i Marković.

Iz generacije koja je igrala na EP 2019, trenutno šestorica igraju kod Piksija - sa većom ili manjom ulogom to su Milenković, Lukić, Račić, Živković, Radonjić i Jović - dok je Srbija iz ciklusa nakon tog dobila tek dvojicu.

I to je veoma upitno koliko je mlada reprezentacija imala uticaja, Strahinja Pavlović je nastupio na tek četiri meča za "orliće" prije nego što je postao "A" reprezentativac, dok je Dušan Vlahović praktično bio protjeran zato što se nije slagao sa selektorima, tako da je formom u Fiorentini "kupio" sebi mjesto u seniorskom timu.

Generacija koju su vodili Nenad Milovanović i potom Ilija Stolica bila je tek četvrta u grupi sa Rusijom, Poljskom, Bugarskom, Estonijom i Letonijom, dok aktuelna koju je do sada vodio Živković - ide sličnim putem.

Iako je Stolici data podrška, Živković je iz neobjašnjenih razloga dva mjeseca pred start kvalifikacija imenovan za novog selektora, a u prijateljskoj utakmici protiv Brazila ogoljeni su svi nedostaci. Izgubila je Srbija "glatko" 3:0 od budućeg olimpijskog šampiona, a taj susret pamtiće se i po neuobičajeno gruboj izjavi selektora, posebno ako se uzme u obzir da bi kao selektor trebalo da prvo bude pedagog.

"Imali smo igrače drugoligaša IMT-a i Loznice, a Brazil iz Real Madrida, Arsenala koji vrijede po 50 miliona. To je razlika i snaga Brazila. Mogu da iznesem još hiljadu parametara u našu korist.Ono što je bitno je da izvučemo pouke i šta je bilo dobro. Znamo da naš fudbal ne može da izbaci igrače kakve imaju Brazilci. Nadam se da će naše škole fudbala moći da iznjedre jednog dana takve", pričao je tada Živković kao da je zaboravio da je njegova uloga da ohrabri mlade momke, a ne da im govore da su bezvrijedni, ali da nema boljih.

Već tu je djelovalo da će trener starog kova, i ne tako impresivne biografije za selektora - kao doduše i neki prethodnici, teško ostvariti konekciju sa mladim fudbalerima koje viđa jednom u dva mjeseca.

Tako i bi, Srbija je poražena od Ukrajine (0:1), pa je remizirala sa Makedonijom (0:0) u meču u kom su promašili penal, a djeca su se svađala oko toga ko će šutirati, dok je prva pobjeda nad Jermenijom nakon preokreta (4:1) samo zamaskirala da nečemu mogu da se nadaju protiv surove Francuske (0:3).

I nakon tog meča Zvonko Živković je dao vrlo čudnu izjavu, ponovo zaboravljajući da njegovi fudbaleri imaju oči i uši, pa su mogli da saznaju da bi selektor volio da ima bolje od njih, da igraju češće...

"Sva francuska djeca igraju standardno u svojim klubovima, na oku su selektora i šta dalje mogu da kažem? Bolji su od nas, ja sam zadovoljan što su naša djeca dala u ovom trenutku svoj maksimum. Nažalost, rezultat je takav kakav jeste i nemam namjeru da objašnjavam niti mogu u dvije-tri rečenice da pričam o problemima sa kojima smo se susreli", rekao je Živković sklanjajući tako odgovornost sa sebe, iako je selektirao tim.

Sve poteškoće s kojima se susreo kao selektor "orlića" opisao je na primjeru Filipa Stuparevića koga je vrlo rano zamijenio na meču protiv Francuske.

"Nije povreda, on prošle godine nije igrao. Dječak od 20 godina nije igrao cijelu godinu. To da znate. Nije mi jasno kako se to ne zna. On je talentovan momak i mi smo iz te naše baze koja je jako mala morali da izvučemo tako nešto. Imamo igrača u Laciju, tri mjeseca ne igra, imamo momke koji su potpisali za Mančester siti i ne igraju i nisu igrali ni u našoj ligi", dodao je Živković koji kao da je unaprijed znao da će dobiti otkaz, pa je zaboravio da, kao pravi trener i pedagog, stane u zaštitu svojih igrača kako bi izgradio povjerenje.

Problem sa malom minutažom igrača u klubovima nije od juče, i nema Srbija ekskluzivitet na njega, ali čini se da fali da kod mladih fudbalera, bar kod onih kod kojih to ne ide prirodno, probudi želju da mjesto u "orlićima" ne dolazi tek tako, i da će se zaraditi samo ako - oprostite na floskuli - ostave srce na terenu.

Pozivi fudbalerima ne bi trebalo da stižu zato što igraju za veliki klub, nego zato što su dobri, pa je nemoguće da neki budu nevidljivi selektorima sve dok ne odu u "vječite" ili ne potpišu ugovor u inostranstvu.

U tom osjetljivom dobu potreban je i neko ko će potencijalnim "A" reprezentativcima objasniti šta je dres Srbije, a ne da je dolazak na okupljanje modna pista na kojoj se pokazuje najnovija brendirana garderoba iz Holandije, Italije ili Engleske, dok su rezultati u drugom planu, smijeniće selektora ako već ne ide.

Srpski fudbal ne može bez mlade reprezentacije, uvijek je bila temelj "A" tima, pa je potrebno priznati da je sada već previše grešaka i da ovoga puta NE SMIJE da se pogriješi, ali je i selektoru potrebno vrijeme, povjerenje, poštovanje...

Zato je potrebno dobro probrati i izabrati čovjeka kome biste povjerili djecu na čuvanje, a takvih nije mnogo.