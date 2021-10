"Mama me vozi na treninge, a onda dođe po mene": Zvijezda Bajerna i Nemačke šokirala navijače priznanjem!

Majstor fudbala, ali još nije savladao vozački.

Mladi fudbaler Džamal Musijala (18) trebalo je da bude velika zvijezda Čelsija i reprezentacije Engleske, međutim "pobjegao" je u Bajern i odlučio da predstavlja Nemačku, zemlju u kojoj je rođen i iz koje je njegova majka.

Igra na poziciji ofanzivnog veznog i već blista u dresu minhenskog kluba, dok je pitanje da li bi u tom dobu i debitovao za "plavce", dok je Njemačku predstavljao i na Evropskom prvenstvu, međutim toliko je mlad da još nije stigao da položi vozački ispit i ima neobičnog šofera, odnosno šoferku.

Musijala je priznao da ga na sve treninge i dalje vozi majka, koja potom sačeka da fudbaler završi sve obaveze koje ima, a onda ga potom vraća kući.

"Mama me još uvijek vozi na treninge i dolazi po mene poslije. To je normalno. Radim na tome da dobijem vozačku dozvolu i uskoro bi trebalo da položim", ispričao je mladi fudbaler Bajerna za "BBC" i prisjetio se kako su izgledali njegovi fudbalski počeci.

Preselio se kao sedmogodišnjak u Englesku kada ga je primijetio Čelsi, ali nije sve bilo idealno za njega.

"Kada sam bio mlađi, plakao sam na putu do kuće ukoliko ne postignem gol. Čelsi me gledao tokom jedne utakmice u Sautemptonu i ponudili su mi probu. Mama me pitala da li želim da igram u Engleskoj jer je to veliki korak, ali ja nisam oklijevao uopšte, samo sam želio da igram. Bio sam nervozan jer nisam dobro govorio engleski, ali naučio sam ga za šest mjeseci", prisjetio se 18-godišnji fudbaler Bajerna.

Mladi fudbaler je do sada odigrao 48 mečeva za Bajern i postigao je 11 golova, dok je upisao i četiri asistencije. U dresu Njemačke postigao je prvi gol ove nedjelje protiv Sjeverne Makedonije.