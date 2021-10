Kad si šmeker, nazoveš i kažeš: Hajde da se dogovorimo. Krstajić bijesan kao ris na TSC: Nisam ja pravio ugovor, nego vi

Mladen Krstajić ogorčen nakon raskida ugovora sa TSC, najavio da će i na sud ako treba.

TSC je iznenada odlučio da otpusti Mladena Krstajića iako je klub iz Bačke Topole četvrti na tabeli, pa će ih na gostovanju protiv Partizana ovog vikenda predvoditi dosadašnji njegov pomoćnik Mirko Jovanović.

Ipak, iako je TSC u saopštenju objasnio da se sa Krstajićem rastao na džentlmenski način, čini se da je bivši selektor i te kako nezadovoljan. Odmah se na Instagramu oglasio i fotografijom tabele pokazao šta misli o smjeni, a potom je "isplivala" informacija da potražuje 110.000 evra od bivšeg kluba.

Uz poruku da ne bi mnogo da se osvrće na raskid saradnje, pošto je to odluka Upravnog odbora, Krstajić je ipak za "Večernje novosti" ispričao detalje o načinu na koji je njegov ugovor TSC-om okočan.

"Pogodilo me je da neke stvari koje smo pričali, a vezano za ugovor izlaze u javnost. Kada sam potpisivao ugovor ja uslove nisam postavljao. U TSC sam došao jer klub ima uslove za rad.Prihvatio sam iste uslove koje je imao Zoltan Sabo, a znaju svi sa koje sam pozicije došao u klub, bio sam selektor Srbije i nisam tokom pregovora postavljao nikakve uslove", ispričao je Mladen Krstajić i dodao da informacije dolaze iz kluba.

"Niko drugi nije mogao sa tim informacijama da izađe u javnost. Kada si šmeker, nazoveš, kažeš 'hajde da popričamo i dogovorimo se'. Nismo mešetari, mi smo ljudi od struke, ne može niko da blati trenere i da misli da ćemo se prodati za tri plate."

Krstajić ističe da samo traži da mu se isplati ono što mu pripada, a to je novac do kraja ugovora.

"Ja od kluba ne potražujem ništa, to je stavka iz ugovora. Gospodo, ja nisam pravio ugovor koji ste mi ponudili, vi ste. Ja sam u Njemačkoj živio devet godina. Tamo je nemoguće da informacije koje spadaju pod 'poslovnu tajnu' izlaze u javnost. Hvala Bogu i Srbija je pravna država, sješćemo na sud, pa neka javnost sazna ko je kriv, a ko u pravu. Niko me iz TSC nije pozvao kako bismo našli zajednički jezik. Vjerovatno je neko htio da naudi meni i klubu, a ko god je to, ne vidi ni metar ispred nosa", zaključio je bivši selektor Srbije i nekadašnji predsjednik Radnika iz Bijeljine.

