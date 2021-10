Hajduk se ugleda na Partizan - saopštili svima: Splićani predstavili veliki plan, slijede i crno-bijele do uspjeha!

Ne ide im, pa su potražili primjere klubova na koje da se ugledaju kako bi se izvukli iz teške situacije. Jedan od njih je i Partizan.

Hajduk iz Splita jedan je od četiri najveća jugoslovenska kluba, međutim isto tako je i u najvećoj krizi od timova "velike četvorke". Osvojili su šest titula od osamostaljenja Hrvatske, međutim posljednju još davne 2005. godine i konstantno su iza najvećeg rivala Dinama, sve češće Rijeke, a i Osijek kuca na vrata...

Solidno su ušli u ovu sezonu, ali su opet četvrti na tabeli, tako da je uprava odlučila da "zasuče rukave" i predstavila je danas strategiju za narednih šest godina, i to po ugledu i na Partizan.

O čemu se tačno radi?

Gordan Kožulj je iznio da do 2027. godine Hajduk želi bar dva puta da osvoji prvenstvo Hrvatske, da u ostalim sezonama budu vicešampioni, dok očekuje i jedan Kup u vitrinama. Žele po jedno učešće u grupnoj fazi Lige šampiona i Lige Evrope, a još veće uspjehe traže u Konferencijskoj ligi u kojoj bi htjeli jednom bar do osmine finala.

Sve to planiraju da urade sa timom koji je u prosjeku star od 24 do 26 godina, žele da promovišu mlade igrače iz svoje škole, a sistem rada su "pozajmili" od četiri kluba, pa je jedan od njih i Partizan.

"Hajduk je trenutno 140. klub u Evropi. Za sve hrvatske klubove, pa tako i Hajduk, ključ je igranje evropskih takmičenja (...) Uprava Hajduka smatra da Hajduk možemo na UEFA listi biti između 80. i 100. mesta. Prošle godine je Milan bio 80, a Maribor je sa pet milona evra bio 100. To je primjer da klubovi s velikim budžetom upadnu na niži nivo, a i klubovi s malim budžetom, poput Maribora, dođu do dobrog rezultata. Uzeli smo primjer Rapida, Partizana, Legije i AZ Alkmaara. Hajduk i Uprava moraju razmišljati kako doći do budžeta od barem 20 milona evra kako bismo došli do željenog cilja", rekao je Kožulj i poručio da će doći do promjene u organizaciji čitavog kluba.

Ovo inače nije prvi put da Hajduk donosi ovakav plan za nekoliko sezona, a vidjećemo da li će sada uspjeti da se pomjere sa "mrtve tačke" pošto su navijači dugo ogorčeni.