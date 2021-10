"Prihvatamo ulogu favorita!" Tuzla siti mjesec dana bez pobjede u prvenstvu: Treba snage, energije, znanja i strpljenja!

Tim Husrefa Musemića u nedjelju od 13 časova dočekuje Leotar.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Tuzla siti zauzima odličnu, drugu poziciju na premijerligaškoj tabeli, ali za pobjedu u prvenstvu ne zna više od mjesec dana.

Tim sa Tušnja ne zna za trijumf u elitnom rangu bh. fudbala još od 25. septembra, kada je rezultatom 2:1 savladan Široki Brijeg.

Od tada, ekipa Husrefa Musemića upisala je tri remija (dva sa Borcem, op.a.) i jedan poraz (od Željezničara), ali je zato propušteno u velikoj mjeri nadoknadila u srijedu, kada je u sjajnom meču na Grbavici izborila nastup u četvrtfinalu Kupa BiH.

"Dugo nismo pobijedili u prvenstvu, a u ovu utakmicu ulazimo u utakmicu kao favoriti i to i prihvatamo. Leotar je čvrsta ekipa, doživjeli su određene promjene u odnosu na našu prvu utakmicu u Trebinju, tako da nas očekuje težak meč. Leotar je primio malo golova i biće nam potrebno dosta snage, energije, znanja i strpljenja da dođemo do željenog cilja, a to je za nas pobjeda. Vrijeme je da dođemo do pozitivnog rezultata i nadam se da ćemo uspjeti u tome", istakao je Musemić, koji sigurno ne može da računa na tri igrača za ovaj duel.

Vojo Ubiparip je van stroja zbog povrede, "kartoniran" je Kobi Moris, dok je upitan nastup Bobana Đerića.

Utakmica na Tušnju igra se u nedjelju od 13 časova.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 15. kolo

Subota:

Sarajevo – Rudar Prijedor (17.00)

Nedjelja:

Tuzla siti – Leotar (13.00)

Velež – Radnik (15.00)

Borac – Posušje (17.00)

Široki Brijeg – Sloboda (19.00)

Ponedjeljak:

Željezničar – Zrinjski (18.00)