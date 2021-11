Pet srpskih het-trikova u Italiji: Sinišina istorija, crno-bijela dominacija Firencom i zaboravljeni rimski orao!

Ovo su svi srpski het-trikovi u Seriji A!

Izvor: Profimedia

Dušan Vlahović ne staje! Mnogo se priča o njemu, žele ga velikani, a u Fiorentini su nezadovoljni jer nije produžio ugovor.

Sve to nije ga poremetilo i on je u posljednjem meču potvrdio klasu. Dao je svoj drugi het-trik u karijeri u Seriji A. Sada je “viola” dobila Speciju 3:0, a Srbin je dao sva tri gola na meču. Prošli put mu je to pošlo za rukom u martu ove godine, kada je donio pobjedu nad Beneventom.

Tada je Fiorentina savladala rivala u gostima sa 4:1, a Srbin je dao tri pogotka. Sada samo sedam aktivnih igrača u Seriji A ima veći broj het-trikova u karijeri, a Vlahović nije prvi Srbin koji je ovako rešetao.

SRPSKI ORAO U LACIJU!

Izvor: Profimedia

Prije njega je het-trik u Seriji A dao Filip Đorđević prije više od sedam godina. On je 2014. godine u pobjedi Lacija nad Palermom 4:0 prvi gol dao u 45. minutu meča, na samom finišu prvog poluvremena.

Potom je dodao dva gola u drugom dijelu igre, a onda je Parolo završio sa Palermom u 93. minutu i kompletirao pobjedu od 4:0.

Sada na zalasku karijere, Filip Đorđević je daleko od forme koja mu je nekada donosila minute u dresu rimskog kluba.

CRNO-BIJELA DOMINACIJA FIRENCOM!

Izvor: MN PRESS

Nije Vlahović jedini srpski reprezentativac koji je davao het-trik u ljubičastom dresu. Poznato je da Partizan odavno ima sjajnu saradnju sa "violom" i da su mnogi igrači crno-bijelih nastupali u Firenci. A upravo tamo je Adem Ljajić odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri.

Pobijedila je Fiorentina na crno-bijeli pogon Peskaru na gostovanju 5:1. Sve je počelo golom Adema Ljajića u 14. minutu, drugi je dao u 24, a het-trik je kompletirao u drugom poluvremenu.

Između njegovih golova "udenuo" se jedan pogodak Matijasa Fernandeza, a sve je završio još jedan bivši ljubimac navijača Partizana Stevan Jovetić.

KAD JE DEKI BOMBARDOVAO!

Izvor: Profimedia

Het-trik u Seriji A ima i Dejan Stanković! On je u novembru 2010. godine bio ključ pobjede svog tima na teškom meču sa Parmom.

Povela je ekipa "mljekadžija", ali se onda na terenu pojavio sadašnji trener Crvene zvezde. Pošto je Ernan Krespo spremio loptu u mrežu Intera, "nerazuri" su preokrenuli sa dva gola Dejana Stankovića.

Esteban Kambijaso i Tijago Mota su takođe pogađali iz veznog reda, a tačku na meč svojim trećim golom dao je Dejan Stanković.

KAD JE MILOŠ BLISTAO

Izvor: MN PRESS

Miloš Krasić je zablistao u Seriji A, a onda je izgorio. Bio je u jednoj sezoni ključni igrač Juventusa, a potom je sa dolaskom Antonija Kontea ispao iz kombinacije.

Dok je bio u formi uspio je da upiše i het-trik. To se desilo u pobjedi Juventusa nad Kaljarijem 4:2 u septembru 2010. godine.

Alesandro Matri je sa dva gola uspio da donekle ostavi Kaljari u igri, ali su pogoci Krasića u 18, 34 i 70. minutu odnijeli bodove u Torino.

A NA KRAJU – SINIŠA!

Po odlasku u Lacio, Stanković je jednom prilikom "naleteo" na Partizan u Kupu pobednika Kupova 1998. godine i taj susret proslavio golom u Humskoj. Pričalo se da će ispod žutog nositi crveno-beli dres, ali ga nije pokazao.

Izvor: MN PRESS

A prvi srpski het-trik u Seriji A je čuven! To je meč Lacija i Sampdorije u kome je Siniša Mihajlović ušao u istoriju.

Igrao je protiv bivšeg kluba i potvrdio kakav je majstor, dao je tri gola direktno iz slobodnih udaraca.

Na kraju je bilo 5:2, a ovo je bila još jedna "srpska" pobjeda, pošto je poslije uvodna tri gola sjajnog defanzivca četvrti pogodak za Lacio postigao Dejan Stanković.