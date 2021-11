Kataiju smetaju pitanja o individualnom učinku: Šta mi to znači ako nema rezultata, sve smo napravili kao tim!

Aleksandar Katai ne želi da priča o pojedinačnim učincima.

Izvor: MN PRESS

Svi u Crvenoj zvezdi dobro znaju da pozitivan rezultat u četvrtak donosi proljeće u Evropi.

Za to je potrebno da se pokažu u najboljem svjetlu protiv Mitjilanda i da pred svojim navijačima dođu do željenog cilja.

Pored Dejana Stankovića, na konferenciji za medije je pričao i Aleksandar Katai.

"Mister je sve rekao, igramo kući i uvijek idemo na pobjedu. Mi smo Crvena zvezda, kod nas nema kalkulacija, za to smo se spremali."

Katai se oporavio i polako se vraća u tim, ali se nije složio sa konstatacijom da je on ključni igrač ekipe.

"Sigurno da ne, nije ovo individualni sport. Sve rezultate smo napravili kao tim i niko se ne izdiže. Sad to da li će neko pomoći malo više ili malo manje, ali krasi nas to da smo tim. Nisam igrao nekoliko utakmica, sigurno to utiče, ali je u četvrtak novi meč, pa ćemo vidjeti."

Zasmetalo mu je što se previše priča o pojedinačnom učinku. Tako je bilo i sada kada su predstavnici medija konstatovali da bi u četvrtak mogao da postigne gol na 10. uzastopnoj utakmici.

"Ne znam, uvijek ista pitanja, ta individualna. Ništa to ne znači bez timskog rada. Šta mi to znači ako nemamo rezultate? Jeste lijepo, ali cilj su tri boda. Da li ću to biti ja, Mića, Kanga, bilo ko drugi ko izađe na teren. Tim, to je ključno", zaključio je Katai.