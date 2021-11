Zvezdaši, dođite da izborimo evropsko proljeće: Dragović jedva čeka Midtjiland - Sad smo jači nego u Danskoj!

Pred crveno-bijelima je važan evropski izazov.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su proteklog vikenda ekipu Radničkog 1923, a sada se spremaju za veliki izazov u Ligi Evrope.

Crveno-bijeli će u četvrtak (21.00) dočekati Midtjiland u 4. kolu grupne faze, a defanzivac Aleksandar Dragović pozvao je navijače da pomognu njemu i njegovim saigračima.

Dragović se prvo osvrnuo na sjajnu podršku koju je Zvezda imala u Kragujevcu protiv Radničkog.

"Poslije prvenstvene utakmice u kojoj smo se vratili na pobjednički kolosijek, moram da istaknem veliku podršku navijača koji su prepoznali trenutak, ispunili našu tribinu u Kragujevcu i pokazali da je ljubav prema Crvenoj zvezdi iznad svega", počeo je Dragović za sajt kluba.

"Ta činjenica je nešto što ovaj klub čini onim što jeste, a bezbroj puta sam rekao da sam zbog njih i obukao crveno-bijeli dres. Pružili su nam vjetar u leđa kada je to bilo najpotrebnije, navijali tokom čitavih 90 minuta, a mi smo im vratili pobjedom, koja je vjerujem samo jedna u nizu onih koje ćemo ostvariti u narednom periodu. Prvenstvo je dugo, a mi ćemo učiniti sve da ih obradujemo i da na kraju sezone svi zajedno slavimo."

Dragović želi da navijači pomognu Zvezdi i u meču protiv Midtjilanda.

"Raspored je izuzetno gust, za nekoliko dana nas očekuje jako bitna evropska utakmica. Jasno je da će podrška navijača i na tom meču biti od velike važnosti. Prvi smo u grupi, imamo velike šanse da prezimimo u Evropi, to bi moglo da se riješi već na ovom meču i upravo ta činjenica je i više nego dovoljna svakom pravom zvezdašu da bude na tribinama u četvrtak. Utakmica protiv Midtjilanda može mnogo toga da nam donese i da nas dovede na korak od zacrtanog cilja koji smo postavili na početku sezone, a to je evropsko proljeće. U Danskoj je bilo neriješeno, imali smo i vođstvo i pored velikih kadrovskih problema, sada smo kompletniji i vjerujem da ćemo i ovog puta ispoštovati tradiciju, kako bi Marakana ostala neosvojiva tvrđava. Igraćemo za navijače, ostaviti srce na terenu, a vjerujem uz njihov huk sa tribina i veliku podršku stići do još jedne evropske pobjede", zaključio je Aleksandar Dragović.