Stankovića pitali o Kataiju, on hvalio drugog vezistu Zvezde: Dugo ga nije bilo, pokazao da mogu da računam na njega!

Dejan Stanković je poslije rutinske pobjede u Kragujevcu bio zadovoljan reakcijom svoje ekipe.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pala u Surdulici, ali je uspjela da ustane u Kragujevcu. Tim Dejana Stankovića ništa nije prepuštao slučaju i vrlo brzo je Mirko Ivanić "načeo" domaćina, da bi sve rešio Milan Pavkov na isteku prvog poluvremena.

Aleksandar Katai se vratio u tim i golom na samom startu drugog poluvremena riješio pitanje pobjednika. Poslije meča ga je Stanković pohvalio, ali je istakao još jednog igrača crveno-bijelih.

"Drago mi je zbog pobjede, zbog momaka. Uz ovakvu publiku je to mnogo lakše. Pričali smo da će nam dati vjetar u leđa i prepoznati momenat. Drago mi je što je Sale odigrao sat vremena, ali danas bi izdvojio Njegoša, momka koji je odigrao perfektnu utakmicu. Dugo ga nije bilo, sada je pokazao da možemo da računamo na njega", istakao je on.

Ni šef struke Radničkog Vladimir Radenković nije bio nezadovoljan, uprkos porazu svog tima. Po njegovom mišljenju gol Ivanića, kome je pomogla reakcija defanzivaca Radničkog, presjekao je njegov tim.

"Prije bih rekao da je prvi gol Zvezde odredio tok utakmice. Do tada nismo Zvezdi dozvolili da naprave neku zicer šansu. To nije bio slučaj dok nije došao taj autogol, ali dešava se. Apsolutno sam zadovoljan onime što je pokazao Radnički, sada se okrećemo nekim za nas realnijim utakmicama", istakao je on i na kraju se osvrnuo na pune tribine i sjajan ambijent u srcu Šumadije.

"Ovo je jedan putokaz kako gradovi u unutrašnjosti vole fudbal", naglasio je on.