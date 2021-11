Hrvat napravio haos u Njemačkoj - Napao klub i bivšeg trenera: Opsovao svoj tim, a dobro ga pamti i Crvena zvezda

Defanzivac Borusije iz Dortmunda nije držao jezik za zubima dok je pričao o Volfsburgu i Marku van Bomelu.

Izvor: Profimedia

Hrvatski fudbaler Marin Pogračić (24) danas je prvotimac Borusije iz Dortmunda, a u taj klub stigao je na pozajmicu iz Volfsburga. Ovih dana je u Nemačkoj u centru pažnju, a razlog za to je prozivka koju je uputio ka bivšem klubu i čovjeku koji ga je tamo trenirao.

Nekadašnjeg fudbalera Salcburga navijači Crvene zvezde pamte po onom duelu sa Milanom Pavkovom i Nenadom Krstičićem tokom odlučujuće borbe za plasman u Ligu šampiona, a sada će i javnost u Njemačkoj upoznati njegov temperament.

Nekoliko meseci nakon što je napustio Volfsburg i otišao na pozajmicu u Dortmund, a nekoliko dana nakon otkaza za Marka van Bomela, raspričao se dok je strimovao igranje igrica.

"Uvijek su htjeli da me se riješe. Bio sam otpisan u Volfsburgu, osjećao sam da više ne žele da me vide tamo. Ne mogu reći nešto više o tome jer sam još uvijek igrač tog kluba'', rekao je reprezentativac Hrvatske.

Ipak, on se nije zaustavio već je samo promjenio metu. Umjesto kluba napao je trenera koji je nedavno dobio otkaz.

"Kad smo igrali 11 na 11 na treningu, ja odjednom više nisam učestvovao. Ludio sam, htio sam da odem do Van Bomela i zgrabim ga. Ali ne ide to tako, moraš sjesti s njim i razgovarati kao političar. Shvatio sam da žele da odem kada su počeli da šalju ponude drugim klubovima. Nudili su me preko faksa, da bi napravili mjesta za nove igrače. Odvratno", rekao je defanzivac.

U jednom trenutku mu je djelovalo da Volfsburg želi da ga pošalje u drugu ligu. Opsovao je kada se setio toga.

"Imao sam j***ne opcije, neke stvarno glupe ponude koje uopšte nisu imale smisla. Nisam htio da odem u drugu ligu nakon što sam se već dokazao. Kako me Volfsburg nije htio, a Borusija Dortmund jeste? nisu znali ni da mi kažu da hoće da me se riješe", zaključio je štoper.