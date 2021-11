Nije smjelo tako, nedopustivo je da se to desi: U Zvezdi su znali šta ih čeka, ali sve je palo u vodu za 12 minuta!

"Na ovom nivou, uz iskustvo iz prvog meča, svakako je da je to nedopustivo da se desi. Ali desilo se".

Crveni karton Miloša Degeneka odredio je kako će izgledati meč Crvene zvezde protiv Mitjilanda u četvrtak na "Marakani".

Iskusni štoper crveno-bijelih odlučio je da ruši rivala kao posljednji igrač odbrane i za to bio kažnjen direktnim isključenjem. Bio je to uvod u tešku noć za Zvezdu u Ljutice Bogdana, gdje je Mitjiland pobijedio autogolom Gelora Kange, a u završnici je i Marko Gobeljić dobio crveni karton.

Zvezdin trener Dejan Stanković nije dao izjavu poslije utakmice na terenu, a nije se pojavio ni na konferenciji za novinare. Umjesto njega, o bolnom porazu govorio je asistent Nebojša Milošević.

Upitan za situaciju u kojoj je Degenek odlučio da sruši protivnika i svjesno rizikuje direktno isključenje, on je rekao da su se crveno-bijeli spremali za slične napade Mitjilanda.

"Bila je rana faza meča, ta situacija je bila pripremana i radili smo dosta. Znamo vrline i kvalitete protivnika, baš u brzini, u napadu dubine... Bila je to standardna situacija, dosta je pripremana i nije smjelo tako da se reaguje na direktnu loptu. Da dođemo u sitauciju da jednim pasom dođu do gol-šanse. Naravno da je to direktno uticalo na tok meča. Prije toga smo dobili žuti karton Saleta Kataija, što odmah utiče na način igre i tima i tog igrača, posle smo poslije 10 minuta ostali bez igrača i onda sve to ide u nekom drugom pravcu od osnovne pripremane varijante, počev od formacija i situacija na terenu, sve to pada u vodu", rekao je Milošević.

Komentarišući situaciju u kojoj je Degenek dobio crveni karton, on je dodao:

"Ima tu lančanih reakcija koje su dovele do te situacije, u svakom slučaju, na ovom nivou, u ranoj fazi utakmice za koju smo se pripremali i radili na tome, uz iskustvo iz prvog meča, svakako je da je to nedopustivo da se desi. Ali desilo se".

Milošević je rekao da su igrači pokušavali sve što su mogli do posljednjih trenutaka, misleći na šansu Aleksandra Dragovića.

"Morali smo da preuzimamo rizik, da na velikom prostoru ostajemo sa zaista brzim protivničkim igračima. Nažalost, nismo uspjeli da postignemo gol i da uđemo u egal. Igrači su dali sve od sebe do posljednjeg sekunda i učinili sve što je do njih da pozitivno riješimo ovaj meč. Imamo sedam bodova poslije četiri utakmice, imamo sve u svojim rukama i uvjeren sam i svi smo ubijeđeni da ćemo realizovati naš cilj, a to je proljeće u Evropi i u naredne dvije utakmice".

Zvezda će naredni meč igrati u Novom Sadu protiv Vojvodine u nedjelju, a onda će poslije pauze zbog utakmica reprezentacija početi finiš borbe za evropsko proljeće u utakmicama protiv Ludogoreca 25. novembra i Brage 9. decembra.