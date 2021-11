"Kao brat sa Kolarovom i Hrvatima Perišićem i Brozovićem, Petev je donio 'ono nešto'": Intervju Edin Džeko!

Edin Džeko, kapiten "zmajeva", odigrao je više od pola zvaničnih utakmica za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u njenoj 26-godišnjoj istoriji, što je raritet u svijetu.

Prema statistici Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (FS BiH), od 240 zvaničnih mečeva popularnih "zmajeva" Džeko je nastupio u čak 121 i postigao 61 gol. Najbolji je strijelac svoje zemlje svih vremena, ali i među 10 top golgetera reprezentacija evropskih država ikada.

"Za reprezentaciju ću igrati sve dok mogu pomoći znanjem i iskustvom", rekao je kapiten Bosne i Hercegovine i prvotimac Intera u ekskluzivnom intervjuu za agenciju "Anadolija", koji je optimista uoči sutrašnjeg (7. novembra) velikog gradskog derbija u italijanskoj Seriji A protiv Milana.

- Smjena generacija bila neizbježna -

Šta može biti ključno u dvjema odlučujućim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo "Katar 2022" protiv Finske 13. novembra i tri dana poslije sa Ukrajinom kako bi BiH eventualno izborila plasman u baraž?

"Samo je jedna dobitna kombinacija, a to je zajedništvo svih nas. Pokazali smo za šta smo sposobni, kada je atmosfera dobra. Ukoliko uspijemo i na dvije domaće utakmice prenijeti igru, zalaganje i atmosferu iz Kazahstana i Ukrajine vjerujemo da ćemo u Zenici slaviti pobjede. Svi moramo disati kao jedan, od publike na stadionu, do svih igrača, kako onih što će igrati, tako i onih što će čekati svoju priliku sa klupe. Jasno je da nas, ukoliko pobijedimo, čeka baraž koji nikada nije bio teži, ali o tome ćemo razmišljati nakon ovih utakmica. Idemo susret po susret", rekao je Džeko.

Kao dugogodišnji istinski vođa državnog tima i najbolji strijelac svih vremena možete li povući paralelu, uporediti reprezentaciju BiH danas i ranije?

"Vremena se brzo mijenjaju. Ni sam nisam svjestan koliko je vremena prošlo od mog debija za reprezentaciju. Nekada, kada neko objavi neki gol, shvatim da je to bilo prije tri, četiri, pet godina, pa sam sebe zapitam, da li je moguće da je toliko prošlo. Međutim, za reprezentaciju ću igrati, sve dok mogu pomoći znanjem i iskustvom. Kada sam stigao u ekipu bilo je jako puno starijih i iskusnijih igrača, koji su mi pomogli da se adaptiram, a sada je moja misija da svim mladim igračima, koji dolaze, pomognem u adaptaciji, jer će oni s vremenom preuzimati glavne uloge u timu. A što se tiče poređenja, ne bih povlačio neke paralele. Jasno je da je generacija koja je izborila plasman na Svjetsko prvenstvo (u Brazilu 2014. godine, op.a.) posebna, ali uz ispravan rad, borbenost, podršku, odricanje, ne mislim da će to biti naše posljednje veliko takmičenje. Naprotiv. Kvalitet postoji i mislim da je sadašnja generacija mladića, sa nas nekoliko iskusnijih, pokazala da ima potencijal".

Iako ste dijelom odgovorili o novoj generaciji, kada bi se, realno bez nepotrebne euforije, navijači reprezentacije BiH mogli nadati drugom plasmanu na veliko takmičenje?

"Smjena generacija je bila neizbježna i jasno je da treba vremena da se neke stvari poslože. Sigurno je bilo i lutanja u pravljenju tima, ali svi oni koji obuku dres Bosne i Hercegovine, na terenu daju 100 posto od sebe. Imali smo krizu, koja je trajala jako dugo, ali na terenu smo bili sigurni da će ona proći, jer kako je vrijeme odmicalo, tako je i naše samopouzdanje raslo i samo je bilo pitanje trenutka kada ćemo se vratiti na pobjedničke staze. Pokazali smo sami sebi da možemo, a nekad nam je nedostajalo i više sreće, za koju se nadam da će nas pratiti u naredne dvije utakmice. Ovi momci zaslužuju da naprave jedan veliki rezultat, jer na treninzima i na terenu daju sve od sebe za Bosnu i Hercegovinu i potrebna nam je podrška svih, počev od medija pa do navijača. Nama je najbitnije ono što se dešava na terenu, a na terenu ostavljamo srce".

- Volim se iznova dokazivati -

Stručni štab reprezentacije BiH potencira odličnu atmosferu u svlačionici. Šta je uradio selektor Bugarin Ivajlo Petev pa posljednjih mjeseci evidentno igrate bolje nego u prethodne dvije, tri godine?

"Igralo se i prije dobro, ali kako sam i sam naglasio, nedostajalo je ono nešto. Petev je donio upravo to - 'ono nešto', neki tas na vagi, koji je prelomio u našu korist. Uživam raditi sa Petevom, jer je zaista pokazao hrabrost i znanje. Nije ga strah promijeniti ni sistem igre i prilagoditi ga ekipi koju ima na raspolaganju ili ekipi protiv koje igramo. U ovoj grupi nas niko nije nadigrao, a igrali smo dvije utakmice protiv Francuske (aktuelni prvak svijeta i osvajač UEFA Lige nacija, op.a.). Razgovara sa svima nama, posebno sa mladim igračima i svi znamo šta traži od nas. Držimo se dogovora, a to daje rezultate na terenu i tako ćemo nastaviti i u budućnosti i nadam se i vjerujem da ćemo protiv Finske i Ukrajine pokazati svu našu snagu. Znam da ćemo dati i više od 100 posto, i da ćemo nastaviti niz dobrih rezultata, i Petev i mi igrači i navijači, kojima smo često ostajali dužni".

U Interu ste u sjajnoj formi što potvrđuje i izbor navijača za najboljeg igrača tima u oktobru. Koji je domet ekipe u ovoj sezoni, odbrana "skudeta" je primarni cilj ili napad na trofej u UEFA Ligi šampiona?

"Interu je uvijek cilj borba za titulu, a to je ono što mene pokreće. Na oba fronta imamo svoje zacrtane ciljeve, ali idemo iz utakmice u utakmicu. Jako je puno mečeva pred nama, a liga je dovoljno teška da ne smije biti opuštanja. Inter ima široku klupu i sjajan igrački kadar, a ono što je meni posebno bitno jeste činjenica da mi nije trebalo dugo da se uklopim. To se odmah osjetilo na terenu. Stil igre koji Inter preferira, sa mnogo više igrača u završnici, itekako mi godi i imam novi motiv za dokazivanje, jer igrač koji nema motiva automatski lošije igra. Neko sam ko se voli iznova dokazivati, a ponajviše sam sebi".

Alesandro Del Pijero i mnoge druge legende italijanskog fudbala proteklih dana tvrdili su da ste bolji za Inter nego li je to bio Belgijanac Romelu Lukaku. To govori i statistika u dosadašnjem dijelu sezone. Da li ste u 35. godini života bolji, kvalitetniji, zreliji fudbaler nego ste bili, recimo, dok ste osvajali titule sa Volfsburgom u Njemačkoj i Mančester sitijem u Engleskoj?

"Svaka životna dob donosi nešto drugačije, kako u razmišljanju tako i u kvaliteti onoga što radiš na terenu. Ne mogu konkretno odgovoriti na ovo pitanje, jer sigurno je da godine donose zrelost i iskustvo, koje može biti prevaga. Što se tiče poređenja, zaista ne mogu i neću to da komentarišem. Statistika je nebitna, jer sam dio tima i ako moje kretnje, asistencije i golovi pomažu ekipi da ostvaruje pobjede, to jedino mora biti bitno. Niti se poredim s nekim, niti imam pritisak da moram biti od nekoga bolji. Statistiku ostavljam statističarima, a ja ću pričati na terenu".

U svlačionici Intera je prava kolonija fudbalera sa naših "nemirnih prostora". Tu su Slovenac Samir Handanović, Hrvati Ivan Perišić i Marcelo Brozović, Srbin Aleksandar Kolarov, vi. Kako se slažete na terenu, kako izvan stadiona?

"Kao braća. U sportu nema podjela, kako na terenu, tako i van terena".

- Najbolje se osjećam kada igram utakmice -

Sve više fudbalera ima zdravstvene probleme. Posljednji je primjer vašeg nekadašnjeg saigrača Serhija Aguera. Koliko na zdravlje igrača utiče sve zgusnutiji kalendar takmičenja, odnosno kakvo je vaše mišljenje o FIFA ideji da se svjetska prvenstva igraju svake dvije godine?

"FIFA ima svoje razloge zašto smatra da bi dobro bilo igrati češće. Iskreno, u dilemi sam, jer bismo imali priliku češće igrati velika takmičenja, ali sa druge strane jasno je da su igrači preopterećeni, što može uticati na zdravstveno stanje kod pojedinih. Najbolje je naći zlatnu sredinu i pokušati balansirati. Iskreno najbolje se osjećam kada sam stalno u pogonu, kada igram utakmice, ali naravno da to utiče na tijelo. Tijelu je potreban odmor, kako bi se oporavilo, pogotovo kada pređete 30 (godina života, op.a.), ali onda promijeniš i neke životne navike i prilagodiš se tempu".

Vidimo dobru akciju. Napadači poput vas postignu gol. Raduju se sa saigračima. I, onda nakon tri minuta sudija poništi gol uz pomoć video tehnologije, jer se ispostavilo da vam je "mali prst na ruci za centimetar bio u ofsajdu"?! Shodno tome, koliko je VAR dobar i kvari li draž fudbala?

"Sa VAR-om smo i dobili i izgubili. Mislim da je generalno dobar za fudbal i da je donio dosta pozitivnih stvari, ali i konfuzije, jer se neke odluke čekaju duže nego bi to trebalo. No, donio je i poboljšanja u nekim stvarima, pogotovo u procjenama da li je bio ofsajd ili ne. Sudije imaju još problema u procjeni situacija oko jedanaesterca, pogotovo u Italiji, jer se sviraju neke stvari koje možda ne bi trebale da se sviraju. Konfuzija je oko toga šta se mora gledati, ali vjerujem da će se to polako ispravljati i mislim da će, kako vrijeme bude odmicalo, grešaka biti sve manje i da će igra biti sve brža, jer svima nam je u interesu da imamo što manje grešaka na štetu bilo koga na terenu. I meni je poništeno nekoliko pogodaka, nakon asistencije VAR-a, ali i priznato, nakon pregleda snimka, gdje bi možda sudija, da nije imao pomoć VAR-a, pogrešno procijenio situaciju. Mislim da je VAR dobar za fudbal, ali da se neke stvari moraju unaprijediti i siguran sam da hoće u budućnosti", zaključio je Džeko u razgovoru za agenciju "Anadolija".

