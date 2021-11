Zvezda se oprostila od legendarnog pjevača: Marinko je cijeli život navijao za crveno-bijele!

Poznati pevač preminuo je nakon teške bolesti, nekoliko dana nakon što je prebačen u bolnicu.

Srpsku muzičku scenu pogodila je vijest da je preminuo pjevač Marinko Rokvić, koji je posljednjih nekoliko dana proveo u bolnici. Tuga zbog smrti muzičara pogodila je i fudbalski klub Crvena zvezda, čiji je Marinko bio navijač.

Crveno-bijeli su se oglasili saopštenjem u kojem se navodi da je poznati pevač bio zaljubljenik u fudbal, čest gost na stadionu i kandidat za člana Skupštine kluba.

"Davni su to dani kada sam zavolio Zvezdu, bilo je to vrijeme Dragana Džajića. I danas redovno pratim mečeve i imam miljenike među fudbalerima. To su Katai, fenomenalan igrač, Ivanić, pa Borjan, koji je Zvezdu uveo u Ligu šampiona", rekao je jednom prilikom Rokvić.

Čovjek koji je otpjevao hitove poput "Zanijela me svjetla velikoga grada", "Ti za ljubav nisi rođena", "Potražiću oči nešto zelenije" isticao je da je navijač Crvene zvezde cijeli život, a često je uživo pratio utakmice crveno-bijelih.

Marinko Rokvić rođen je 27. januara 1954. godine u Bosanskom Petrovcu, a iza njega je ostalo na desetine velikih hitova. Njegovim stopama krenuli su i sinovi Nikola i Marko, koji se takođe bave muzikom.

